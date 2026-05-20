Volver | La Tecla Buenos Aires 20 de mayo de 2026 POLICÍAS LOCALES

"La ley tiene que ponerse al día con lo que ocurre en los municipios"

El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, dejó sus sensaciones sobre la reunión de jefes comunales con el ministro Javier Alonso y planteó diferencias en torno al financiamiento y la organización de las fuerzas locales

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