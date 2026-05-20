20 de mayo de 2026
POLICÍAS LOCALES
"La ley tiene que ponerse al día con lo que ocurre en los municipios"
El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, dejó sus sensaciones sobre la reunión de jefes comunales con el ministro Javier Alonso y planteó diferencias en torno al financiamiento y la organización de las fuerzas locales
Tras el llamativo encuentro entre intendentes y el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, con el fin de actualizar la Ley de seguridad de la Provincia, el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, fue el único alcalde opositor del encuentro. Si bien destacó la voluntad del Ejecutivo de impulsar el encuentro, planteó una serie de diferencias con lo propuesto por el gobierno de Kicillof.
En diálogo con La Tecla, el intendente de San Isidro expresó: “Desde hace tiempo venimos planteando la necesidad de actualizar la Ley de Seguridad de la Provincia para institucionalizar el esquema en el que funcionan las patrullas municipales. Es un planteo que comparten muchos intendentes bonaerenses, que todos los días enfrentamos la misma demanda de los vecinos: contar con más herramientas para prevenir el delito y proteger mejor a la comunidad”.
“El ministro Javier Alonso, recogiendo la inquietud, avanzó con la convocatoria a un debate orientado a la reforma de la ley de seguridad provincial. En San Isidro tenemos observaciones y diferencias sobre algunos aspectos de la propuesta, pero valoramos que se haya abierto esta discusión. Creemos que es un debate necesario para modernizar el rol de los municipios en materia de seguridad y darles más herramientas para actuar de manera eficaz”, sentenció.
En esa línea, manifestó que quieren impulsar esta ley porque “la realidad ya cambió y la ley tiene que ponerse al día con lo que ocurre todos los días en los municipios”. Y argumentó: “Desde hace años, los municipios asumimos un rol cada vez más activo en materia de seguridad. Invertimos en patrulleros, motos, cámaras, centros de monitoreo, lectores de patentes, tecnología y personal. En San Isidro lo hacemos porque los vecinos necesitan una respuesta concreta y porque entendemos que no se puede mirar para otro lado frente al delito. Hoy ya no está en discusión si los municipios deben participar en la seguridad: eso ya sucede en la práctica. Lo que debemos discutir es con qué herramientas, atribuciones y respaldo legal lo hacemos”.
El intendente reconoció que la Provincia compartió un borrador del proyecto inicial y está buscando “aportes desde los distintos municipios”. Sin embargo, planteó algunas diferencias en torno a la normativa: “Nosotros tenemos una visión diferente sobre cómo debería organizarse una policía municipal. Nuestra propuesta parte de un principio central: si los municipios tienen responsabilidades concretas en materia de seguridad, deben contar también con capacidad real de conducción. Eso implica una estructura con mando claro bajo la autoridad del intendente, autonomía funcional, protocolos de actuación propios, un plan de carrera profesional, régimen disciplinario, capacitación permanente y una articulación efectiva con la Policía de la Provincia, las fuerzas federales y el Poder Judicial”.
Allí argumentaron que es necesario actualizar el marco legal de la seguridad en la provincia de Buenos Aires. “Si los municipios ya tienen un rol activo en la prevención del delito, es importante que sus oficiales cuenten con un régimen específico, capacitación adecuada, equipamiento y atribuciones claras para poder actuar con mayor eficacia y siempre dentro de la ley. El objetivo es dotar a los gobiernos locales de herramientas concretas para fortalecer la prevención y mejorar la protección de los vecinos”.
En el tema del financiamiento también plantearon diferencias con la provincia: “Nosotros proponemos que los actuales oficiales de la Patrulla Municipal, que en el caso de San Isidro son 300 oficiales desplegados en la calle, cuenten con jerarquía y atribuciones policiales dentro de un régimen específico. Actualmente, el Municipio de San Isidro ya financia íntegramente los sueldos de los oficiales de la Patrulla Municipal y también cubre el costo de las horas adicionales de los efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que acompañan a nuestros oficiales en los móviles”.
Allí planteó que los municipios ya realizan un esfuerzo económico y lo que plantean “no es un cambio en quién paga, sino en el marco legal y operativo bajo el cual este personal presta servicio. En ese esquema, los salarios seguirán siendo afrontados por el Municipio, tal como ocurre hoy. Nuestro planteo, es que esa inversión que se hace en seguridad tenga un correlato en la distribución de recursos que hace la Provincia de Buenos Aires a los intendentes. Hoy municipios como San Isidro estamos absorbiendo con recursos propios competencias que son netamente provinciales”.
Con respecto a la crisis de inseguridad en la provincia, Lanús sentenció: “La inseguridad es uno de los principales problemas que afectan a los vecinos de San Isidro y de todo el AMBA desde hace décadas. Frente a esa realidad, en San Isidro decidimos hacernos cargo con una inversión histórica para fortalecer nuestro Sistema de Seguridad. Desde el Municipio estamos consolidando una Patrulla Municipal profesional, con procesos de selección exigentes y capacitación permanente, incorporando más móviles, cámaras, tecnología y nuevas herramientas para que nuestros oficiales puedan intervenir de manera cada vez más segura y eficiente”.
“Mantenemos una coordinación permanente con la Policía de la Provincia de Buenos Aires y valoramos el trabajo conjunto que venimos desarrollando. Gracias a esa articulación, logramos que la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) despliegue operativos en San Isidro, especialmente en zonas donde se requiere una presencia reforzada. La lucha contra la inseguridad exige cooperación entre el Municipio, la Provincia, la Justicia y las fuerzas federales. Cuando cada nivel del Estado trabaja de manera coordinada, los resultados llegan más rápido y se traduce en mayor seguridad para los vecinos”, cerró el intendente de San Isidro.