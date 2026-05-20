20 de mayo de 2026
RECLAMOS A NACIÓN
Marcha por la salud: una multitud movilizó a Plaza de Mayo en reclamo por fondos
Con el fin de reclamar contra el ajuste del gobierno nacional, profesionales de la salud, gremios y organizaciones sociales se congregaron en Plaza de Mayo en defensa de la salud pública. Fuerte presencia de intendentes y funcionarios bonaerenses.
Tras el duro diagnóstico que trazó el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, sobre la posible saturación del sistema sanitario en PBA, hubo una fuerte movilización a Plaza de Mayo para repudiar el ajuste presupuestario realizado por el gobierno nacional. Estimaron que participaron más de 60.000 personas.
Desde las 13, organizaciones sociales, profesionales de la salud y gremios se congregaron en Plaza de Mayo para protestar por la deuda que mantiene la gestión de Javier Milei con el sistema sanitario nacional.
La convocatoria se hizo en el ministerio de Salud de la Nación para luego caminar varias cuadras hacia Plaza de Mayo. El reclamo surge por el cierre del programa Remediar, el faltante de vacunas distribuidas por el gobierno nacional y por la fuerte saturación del sistema de salud debido a los aumentos siderales en las obras sociales.
Hubo fuerte presencia bonaerense en la marcha en defensa de la salud pública. Además del ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y todo su equipo de trabajo, también dijo presente el senador bonaerense y presidente de la comisión de Salud Pública de la Cámara Alta, Pedro Borgini, además del intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y su par de La Plata, Julio Alak.
También estuvo el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, el senador nacional por PBA, Wado de Pedro, y los diputados nacionales Juan Grabois, Cecilia Moreau, Nicolás del Caño.
Según se expresó en el documento leído en la Plaza, el presupuesto ejecutado del Ministerio de Salud de la Nación cayó un 40% respecto de 2023, mientras continúan los recortes sobre programas esenciales, vacunas, medicamentos, salud mental y discapacidad. También se advirtió que más de 742 mil personas perdieron su cobertura de obra social o prepaga y que los hospitales públicos atraviesan niveles de ocupación cercanos al 90%, incluso antes del invierno.
La declaración difundida durante la jornada alertó además sobre el aumento de enfermedades prevenibles, el crecimiento de las internaciones por patologías crónicas y el deterioro de indicadores sanitarios sensibles como la mortalidad infantil y materna.
Entre los principales reclamos de la movilización se destacó el rechazo al cierre del Programa Remediar, el desfinanciamiento del PAMI, los recortes en vacunación, salud mental y discapacidad, así como la exigencia de una mesa federal de trabajo entre Nación, provincias y municipios para abordar la crisis sanitaria.
“Defendemos una concepción de la salud como derecho social y humano fundamental, no como privilegio ni mercancía”, señalaron las organizaciones convocantes durante el acto central.
Semanas atrás, también hubo una fuerte convocatoria para movilizar contra el ministerio de Capital Humano por la fuerte deuda que mantiene el gobierno nacional en materia de alimentos a todo el país. Se espera una marcha con muchísima convocatoria, para luego concluir con la lectura de un comunicado.
De acuerdo a lo expresado por el ministro de Salud de la Provincia, Nicolás Kreplak: “El presupuesto nacional de salud cayó un 40%, 742.000 personas perdieron obra social o prepaga, se redujo la entrega de anticonceptivos y preservativos, hubo recortes en vacunas, en el RemediAR y en las políticas de salud mental”.
“Nuestros hospitales públicos reciben cada vez más demanda con menos recursos y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poner el pecho y tratar de garantizar el derecho a la salud. La salud pública atraviesa una situación crítica y no podemos mirar para otro lado”, argumentó el ministro.
De acuerdo a los datos arrojados por el Foro por el Derecho a la Salud, la deuda que mantiene el gobierno nacional con el sector asciende a 63.000 millones de pesos.