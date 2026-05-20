Volver | La Tecla Buenos Aires 20 de mayo de 2026 RECLAMOS A NACIÓN

Marcha por la salud: una multitud movilizó a Plaza de Mayo en reclamo por fondos

Con el fin de reclamar contra el ajuste del gobierno nacional, profesionales de la salud, gremios y organizaciones sociales se congregaron en Plaza de Mayo en defensa de la salud pública. Fuerte presencia de intendentes y funcionarios bonaerenses.

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