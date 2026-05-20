Delito en PBA: bajaron los homicidios dolosos y subieron los casos de Grooming
El Ministerio Público Fiscal bonaerense compartió los datos sobre las investigaciones penales iniciadas en el Fuero Criminal y Correccional en el año 2025 con una clara tendencia a la baja. Hubo una disminución total del 6.4% con respecto a 2024.
Compartir
El Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires publicó en su sitio web oficial datos estadísticos sobre causas penales iniciadas en todo el suelo bonaerense durante el 2025. Se analizaron las Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) iniciadas en el Fuero Criminal y Correccional (FCC) y en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil (FRPJ).
De acuerdo a la estadística, en dicho año se iniciaron 1.035.350 investigaciones penales en toda la provincia de Buenos Aires. 1.012.857 fueron en el Fuero Criminal y Correccional y 22.493 al Fuero de Responsabilidad Juvenil. En relación al año anterior, los números revelan una disminución en ambos fueros: del 6,4% y del 0,9% respectivamente.
Entre los datos más relevantes del informe se destacan una baja en los casos de homicidios dolosos consumados y un fuerte aumento en los casos de Grooming.
En cuanto a homicidios, hubo 1.724 investigaciones iniciadas por homicidios dolosos, un 1,1% más que en 2024, como consecuencia del aumento de los homicidios tentados (6,5%). Sin embargo, los homicidios dolosos consumados tienen una reducción del 6%, que corresponde a 44 homicidios menos que en 2024. En el caso de los homicidios culposos se observa un alza del 3,3%.
Con respecto a la distribución de causas iniciadas por departamento judicial, se destaca que Lomas de Zamora (12,4%), San Martín (11,3%) y Quilmes (9,1%) tienen un tercio del total de las causas iniciales. Los departamentos que tuvieron disminuciones en relación al promedio provincial (-6,4%), fueron La Matanza (-12%), Junín (-9,4%). La Plata (-9%), Bahía Blanca y Necochea (-8,2% en ambos casos).
Otro dato alarmante es el fuerte aumento en delitos Grooming. De acuerdo a la estadística hubo una suba del 16.9% debido al fuerte uso de las redes sociales por parte de los jóvenes. Los delitos de abuso sexual simple y abuso sexual cona cceso carnal disminuyeron 6,9% y 5,6% respectivamente.
El 37.5% del total de las causas iniciadas corresponden a delitos contra la propiedad. En dicho rubro hubo una baja del 12.3% interanual. La mayor caída se produjo en hurto agravado de vehículo dejado en la vía pública (-21%), seguido de robo (-16,1%), hurto (-14,4%) y robo agravado por uso de arma (-12,4%).
Con respecto al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, los departamentos judiciales con mayor participación fueron Lomas de Zamora (10,7%), La Plata (9,9%) y San Martín (9,8%) que corresponden al 30% de las causas iniciadas.
Sin embargo, hubo un fuerte aumento en las causas iniciadas con respecto a 2024 en los departamentos de Moreno-Gral. Rodríguez (20%), Pergamino (13,2%), San Martín (10,5%) y Trenque Lauquen (8,9%).
En relación al período anterior, los delitos contra las personas aumentan 7,7%. En el caso de los homicidios dolosos también se observa un alza. Los consumados crecieron el 12,9% y en tentativa el 25,2%, dando como resultado la suba del 20,5% en el total de homicidios dolosos.
A su vez, los delitos contra la propiedad (que abarcan el 28,8% de las causas iniciadas), en comparación con el año 2024, los delitos presentan una disminución del 12,1%. Se destacan las caídas de robo y de hurto, del 21% y 19,3% respectivamente.