Municipios armados: la expansión de las armas no letales llega a más distritos

En plena pulseada con Javier Milei, Axel Kicillof acelera las policías locales En plena pulseada con Milei, Kicillof acelera las policías locales. El compromiso de Kicillof para validar la vuelta de las fuerzas comunales. “Hoy uno recorre los municipios y muchos de ellos tienen una guardia urbana, policía municipal”, sostuvo al referirse a experiencias que, en varios casos, crecieron al calor de la demanda vecinal.