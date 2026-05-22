Volver | La Tecla Buenos Aires 22 de mayo de 2026 AL FIN

Nombres y apellidos: quiénes conducirán las principales comisiones de Diputados

La Cámara Baja anunció la conducción de varios grupos, aunque la lista completa se dará a conocer el próximo miércoles 27. El cuerpo que conduce Alejandro Dichiara sesionará el jueves 28.

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