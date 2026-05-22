Nombres y apellidos: quiénes conducirán las principales comisiones de Diputados
La Cámara Baja anunció la conducción de varios grupos, aunque la lista completa se dará a conocer el próximo miércoles 27. El cuerpo que conduce Alejandro Dichiara sesionará el jueves 28.
Luego de varios meses, dominados por una dura interna en el seno del oficialismo por la presidencia de varias comisiones, la Cámara de Diputados bonaerense dio a conocer los nombres de quienes conducirán algunas de las más importantes.
Según explicaron desde el cuerpo que conduce Alejandro Dichiara, la conformación definitiva y los nombres de los presidentes y vice del resto de grupos se conocerán recién el próximo miércoles 27 de mayo.
Esto es porque el lunes será feriado, al conmemorarse el 25 de mayo, mientras que el martes 26 no habrá actividad por celebrarse el día del empleado de la Legislatura provincial.
La Cámara Baja fue convocada a sesionar el próximo jueves 28 de mayo, donde se dará el OK al diagrama de integración de comisiones, que se conocerá de forma completa la próxima seamana.
Desde la Cámara Baja reconocieron un error en el nombre que difundieron para presidir la comisión de Reforma Política y la misma quedará en manos de la legisladora del Movimiento Derecho a Futuro, Ana Luz Balor.
Los presidentes de las principales comisiones:
- Asuntos Constitucionales y Justicia: Iañez, Lucía (MDF)
- Presupuesto e Impuestos: De Jesús, Juan Pablo (Insaurralde)
- Legislación General: Eslaiman, Rubén (Frente Renovador)
- Asuntos Municipales: Zurro, Avelino (Kirchnerismo)
- Salud Pública: Rodríguez Alberti, Martín (La Cámpora)
- Educación: Mendoza, Mayra (La Cámpora)
- Reforma Política y del Estado: Ana Luz Balor (MDF)
- Energía y Combustibles: De Leo, Andrés (Coalición Cívica)
- Prevención de Adicciones: Miranda, Valentín (UCR sector Fernández)
- Asuntos del Conurbano: Fernández, María Laura (Unión y Libertad)
- Recursos Naturales: Romano, Viviana (Nuevos Aires)
- Adultos Mayores: Vitale, Mariela (La Libertad Avanza)
- Asuntos Agrarios: Liberman, Oscar Eduardo (La Libertad Avanza)