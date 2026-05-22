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22 de mayo de 2026
OTRA VEZ

Luciana Salazar en su peor momento

La modelo fue víctima de acoso por parte de un ciudadano paraguayo y debió recurrir a la justicia

Luciana Salazar en su peor momento
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Luciana Salazar estaría siendo víctima de acoso por parte de un hombre de nacionalidad paraguaya que reside en Palermo y es muy famoso en el universo.
 

De acuerdo con lo expuesto en el ciclo conducido por Ángel de Brito, el ciudadano paraguayo habría mantenido un comportamiento insistente y reiterado hacia la mediática, generando preocupación en su entorno.
 

 Si bien no se brindaron detalles exhaustivos sobre la identidad del acosador ni la modalidad exacta del hostigamiento (mensajes, seguimientos, llamados o presencia no deseada), el tema generó fuerte impacto.
 

Luciana Salazar, quien en las últimas semanas ha estado en el centro de la atención mediática por otras declaraciones personales, no se encontraba presente en el estudio.
 

Hasta el momento, la famosa tomó cartas en el asunto, recurrió a la justicia y se están investigando los hechos de público conocimiento. 
 

En el pasado, la mediática ya ha expresado públicamente su rechazo a situaciones de hostigamiento, asegura que no tiene enemigos y sospecha que se trata de una operación por parte de su expareja. 

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