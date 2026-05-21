Volver | La Tecla Buenos Aires 21 de mayo de 2026 PARA MAÑANA

La Provincia citó a los gremios estatales para hablar de salarios

Representantes del gobierno bonaerense y de los sindicatos se reunirán para analizar el efecto de la inflación sobre sus ingresos. Arrancan en negativo: este año vienen perdiendo un 3%.

Compartir