21 de mayo de 2026
PARA MAÑANA
La Provincia citó a los gremios estatales para hablar de salarios
Representantes del gobierno bonaerense y de los sindicatos se reunirán para analizar el efecto de la inflación sobre sus ingresos. Arrancan en negativo: este año vienen perdiendo un 3%.
El gobierno de Axel Kicillof citó a los gremios que representan a los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires para analizar el efecto de la inflación sobre sus ingresos, aunque aún sin hablar de aumentos salariales.
La cita es para mañana, a partir de las 12.30, en la sede del Ministerio de Trabajo bonaerense. Y aunque no será todavía el momento para analizar aumentos, un dato empuja el reclamo de los sindicatos: en lo que va del año, los empleados públicos de la Provincia sufrieron una pérdida de poder adquisitivo en términos reales, a pesar de haber recibido un 9% de incremento escalonado en sus sueldos.
En efecto, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumula hasta abril un 12,3% de aumento, mientras que los salarios de los estatales bonaerenses sólo alcanzaron, como se dijo, el 9% de suba. Esto representa aproximadamente un 3% de caída real.
Justamente, lo que se abre mañana es la instancia de “monitoreo” acordada en la última negociación, que contempla justamente una evaluación del aumento de la inflación y su efecto en el poder adquisitivo de los trabajadores. Es decir que a partir de aquí los gremios presionarán, seguramente, por cifras de incremento salarial que recompongan los ingresos en vista de la escalada de los precios.
La reapertura formal de la mesa paritaria será en junio. No falta mucho, pero, a raíz de la pérdida sufrida en el salario real, los gremios podrían pedir un aumento ya mismo, que impacte en los salarios de mayo y se cobre en los primeros días del mes que viene.
Si eso ocurre, este incremento podría no tener carácter remunerativo y no impactar en el medio aguinaldo, que corresponde a junio y se cobra al mes siguiente.