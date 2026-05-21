Volver | La Tecla Informe Especial 21 de mayo de 2026 COMICIOS 2027

Por Andrés Sosa

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La reforma electoral a paso lento

El anteproyecto que está en manos del Poder Ejecutivo para cambiar los plazos de las elecciones obliga a la política a avanzar en definiciones. Más dudas que certezas y la lupa sobre Axel Kicillof

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