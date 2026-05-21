La reforma electoral a paso lento

El anteproyecto que está en manos del Poder Ejecutivo para cambiar los plazos de las elecciones obliga a la política a avanzar en definiciones. Más dudas que certezas y la lupa sobre Axel Kicillof
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La Junta Electoral bonaerense elaboró un proyecto de modificación de la Ley Electoral N° 5.109, con el objetivo de redefinir los plazos de convocatoria, campaña y difusión vinculados a los procesos electorales. La iniciativa fue enviada al ministerio de Gobierno y busca ordenar el cronograma electoral y establecer nuevas reglas para la publicidad política, la difusión de encuestas y los actos de gobierno durante los días previos a los comicios.
Del mismo modo, miembros de la Suprema Corte de Justicia ya entablaron conversaciones informales con senadores bonaerenses para comentarles sobre el proyecto que estaban realizando. También les enviaron una copia a los presidentes de los bloques de la Cámara alta.
Quienes fueron los encargados de llevar las charlas con los jefes de las bancadas fueron dos integrantes de la Dirección de Asesoramiento Técnico de la Presidencia, en relación a los Organismos de la Constitución del máximo tribunal bonaerense. Tanto el subsecretario, Carlos Safadi Márquez, y el abogado adscripto, Leandro Facchini, tuvieron la tarea de trasladar la idea.
En el plano político todas las miradas se posan sobre el oficialismo en general y en particular en Axel Kicillof. Es que en el peronismo no se ponen de acuerdo en casi nada y la discusión de la reforma electoral expone las diferencias entre el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), La Cámpora y el Frente Renovador.
El Gobernador vio con buenos ojos el proyecto de la Junta Electoral, que lleva la firma de la jueza de la Corte, Hilda Kogan. De esta manera, avanza con la idea de desdoblar las elecciones tras el balance positivo que hace de los comicios legislativos del 2025. Sin embargo, hasta el momento no resolvió cómo ni cuándo enviará la iniciativa a la Legislatura. Desde el lado del camporismo y del massismo no se expresaron públicamente sobre el texto que tiene el Ejecutivo, pero los antecedentes de las discusiones durante el año pasado marcan que les será difícil ponerse de acuerdo con Kicillof. La idea de separas las elecciones provinciales de las nacionales no los convence del todo y el camino se hace cuesta arriba.
También hay que sumar a la lista de posibles temas a discutir, como la chance de mantener -o no- las elecciones primarias. En el oficialismo gana terreno en todos los campamentos la idea de sostenerlas, porque entienden que es la única forma de contenerlos en un contexto en el que la interna provoca heridas difíciles de cicatrizar.
También hay acuerdo en que la Boleta Única de Papel no es una alternativa para implementar, por más que algunos crean que no les perjudica en un escenario de elecciones desdobladas. La reelección indefinida de los intendentes sí genera discordia y desde el MDF son los únicos que impulsan el sueño, mientras que el massismo y el kirchnerismo no se hacen eco.
En cuanto al tratamiento de algunas de estas posibles modificaciones en la Legislatura, primero el peronismo debe acordar lo básico: las autoridades de las comisiones en ambas cámaras. La tensión escaló tanto que ni siquiera se ponen de acuerdo en elegir presidentes para los principales espacios y, sobre todo, para la de Reforma Política. A paso lento, pero muy lento, avanzan los posibles cambios en las reglas electorales.
La decisión de la Casa Rosada como espejo en la Provincia
Desde La Libertad Avanza piensan en el 2027 y buscan impulsar cambios en las reglas electorales. En la provincia de Buenos Aires se replican tanto las diferencias entre el karinismo y el caputismo como la alternativa de una reforma electoral. La tropa que lidera el diputado nacional Sebastián Pareja deja en claro que quieren cambios sustanciales. En ese sentido, la eliminación de las elecciones primarias es el principal caballito de batalla que empujan los libertarios en territorio bonaerense.
Del mismo modo, insisten con la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) al igual que se aprobó para los comicios nacionales. “Nosotros vemos los ahorros que ha tenido la Nación en la aplicación de la BUP y los ahorros que hemos tenido el año pasado con la suspensión de las PASO, te das cuenta que cualquier planteo que vaya en contradicción a esto claramente atiende a intereses partidarios y no de la población”, dijo Pareja.
El OK a desdoblar y con la idea de sostener las PASO
Desde la Unión Cívica Radical (UCR) trabajan en el ámbito legislativo con la idea de hacer aportes a una reforma electoral que ven más que necesaria para la provincia de Buenos Aires. De esa manera, a través de diferentes debates, buscan elaborar una propuesta concreta con los puntos que consideran centrales. Hasta el momento se mostraron de acuerdo con el desdoblamiento de las elecciones provinciales de las nacionales.
No obstante, plantean que se deben garantizar herramientas para darle mayor claridad a los votantes. Asimismo, sobre las elecciones primarias sostienen que las mismas deben sostenerse para alimentar la participación democrática de los partidos.
En esa linea, buscan generar debates que introduzcan una modernización a la hora de seleccionar candidatos. “No estoy de acuerdo con la eliminación de las PASO, porque eso es volver al sistema anterior en el cual las cúpulas partidarias ordenaban y digitaban las candidaturas”, dijo el senador nacional Maximiliano Abad.
Una postura que madura y tensa con los libertarios
En el PRO quieren avanzar en defecciones concretas sobre la reforma electoral, pero buscan no tensar al máximo su relación con La Libertad Avanza. Mientras algunos sectores no ven con malos ojos el desdoblamiento, otros son más cautos.
Con respecto a la Boleta Única de Papel, hay un acuerdo en el espacio amarillo para que se implemente en la provincia de Buenos Aires. En ese punto coinciden con los libertarios, por lo que intentarán hacer lugar en la Legislatura para lograrlo.
De todos modos, la gran diferencia reside con las PASO ya que el PRO, si bien no definió una postura oficial, no ve con malos ojos que se sostenga. Este es un punto que los distancia de sus socios del gobierno nacional.
Al respecto, el diputado nacional Cristian Ritondo manifestó que "no tiene por qué ser blanco o negro, puede haber primarias sin que sean obligatorias, o que no participen aquellos que tienen lista única”.
Las otras voces de la oposición que buscan cambios
Por el lado de Unión y Libertad, que tiene tres senadores y cinco diputados, están de acuerdo con el desdoblamiento, pero avisan que tienen propuestas para mejorar el proceso electoral. Asimismo, consideran que las PASO deben sostenerse.
Desde Hechos, que encabezan los hermanos Passaglia y tiene un bloque de tres senadores -Marcelo Leguizamón, Emilia Subiza y Natalia Quintana- y dos representantes en Diputados -Ignacio Mateucci y Manuel Passaglia- están a favor de eliminar las elecciones Primarias. Por su parte, la Coalición Cívica plantea que las elecciones primarias son una herramienta válida. Asimismo, sostienen: “Lo que proponemos es un sistema más flexible y razonable: que las PASO sigan existiendo, pero que sean optativas”.
En el bloque Nuevos Aires, con tres diputados, aseguran que están de acuerdo con desdoblar. A su vez, expresan que cualquier cambio debe hacerse con seis meses de anticipación antes de que entren en vigencia.