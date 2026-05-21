El ajuste de Milei golpea a PBA: desempleo récord, caída del consumo y crisis total
Un informe del Observatorio Económico bonaerense mostró un deterioro sostenido de los principales indicadores sociales y económicos en la provincia de Buenos Aires desde la llegada de Javier Milei al Gobierno nacional. Caída del empleo, cierre de industrias, desplome del consumo y fuerte suba del costo de vida forman parte del cuadro que describió el relevamiento.
La Provincia de Buenos Aires concentra el 38% de la población del país y exhibe resultados peores que el promedio nacional en casi todos los indicadores económicos y sociales. Según el informe, en febrero de 2026 se perdieron 106.299 puestos de trabajo registrados en unidades productivas bonaerenses, lo que representa el 33% de todos los empleos destruidos en el país desde noviembre de 2023.
El desempleo en la provincia llegó al 9,5% durante el cuarto trimestre de 2025, dos puntos por encima del promedio nacional. La situación golpeó con más fuerza a los jóvenes: la desocupación alcanzó al 16,8% de las mujeres jóvenes y al 16,2% de los varones jóvenes.
El informe también advirtió sobre el deterioro salarial y el crecimiento del pluriempleo. En el Gran Buenos Aires, el 11,8% de los trabajadores declaró tener más de un empleo, mientras que el 16,5% de los ocupados busca otro trabajo por insuficiencia de ingresos o malas condiciones laborales.
Otro de los puntos críticos aparece en el costo de vida. La inflación acumulada en el GBA desde diciembre de 2023 hasta abril de 2026 alcanzó el 310,2%, por encima del promedio nacional. Sin embargo, los servicios públicos mostraron subas todavía más pronunciadas: el transporte acumuló un incremento del 385%, vivienda y servicios básicos un 541% y comunicación un 450%.
En ese contexto, el gasto mensual en transporte para un trabajador bonaerense pasó de $6.656 a $108.208 en dos años y medio. Para quienes cobran el salario mínimo, el peso del transporte sobre el ingreso saltó del 4,5% al 30,7%.
La crisis también impactó sobre la industria y el comercio. Desde la asunción de Milei cerraron 4.950 empresas en la provincia de Buenos Aires, entre industrias, comercios y firmas productivas. Entre los casos mencionados aparecen Fate, Kimberly Clark, La Suipachense, Alpek, Georgalos y la línea 148 “El Halcón”.
El documento señaló además que la actividad industrial bonaerense cayó 3,2% desde noviembre de 2023 y advirtió que “4 de cada 10 máquinas se encuentran paradas” en el país. Sectores como automotriz, textil y metalmecánica aparecen entre los más afectados.
En paralelo, el consumo en supermercados sufrió una fuerte retracción. En febrero de 2026 las ventas cayeron 10,2% interanual en el GBA, el peor dato del país.
El frente fiscal tampoco escapó al deterioro. Las transferencias de coparticipación nacional hacia la provincia registraron una caída real acumulada del 4% en el primer cuatrimestre de 2026, mientras que la recaudación provincial también mostró una tendencia descendente. El informe advirtió que esta situación limita la capacidad del Estado bonaerense para sostener políticas públicas en salud, educación e infraestructura.