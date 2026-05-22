Aprobaron las cuentas de municipios bonaerenses, pero con multas y observaciones
El organismo de control provincial detectó inconsistencias administrativas y aplicó sanciones económicas a intendentes, contadores y funcionarios de distintas comunas.
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El Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires aprobó las rendiciones de cuentas correspondientes al ejercicio 2024 de varios municipios bonaerenses y organismos provinciales, aunque en distintos casos aplicó multas, cargos y sanciones administrativas a funcionarios por irregularidades detectadas durante las auditorías.
Entre los casos más relevantes aparece el de la Municipalidad de De La Costa, donde se aprobó la rendición pero se aplicaron multas por más de $3,2 millones al intendente Juan de Jesús, a la contadora María Emilia Florentín y al tesorero Adriano Yaboski. Además, el Tribunal formuló un cargo solidario por $113.572 y dejó bajo análisis diversas observaciones vinculadas a contrataciones y manejo administrativo. También hubo amonestaciones y llamados de atención a otros funcionarios y exfuncionarios del distrito, incluido el exintendente Cristian Cardozo.
En el caso de la Municipalidad de Junín, el organismo aprobó la rendición de cuentas pero sancionó con multas al intendente Pablo Petrecca, al contador municipal y a otros funcionarios. Además, formuló cargos por más de $18 millones por egresos desaprobados. El Tribunal también mantuvo abiertas investigaciones sobre distintas áreas de la administración municipal.
La Municipalidad de Escobar también recibió observaciones. El Tribunal aprobó las cuentas del ejercicio 2024 pero impuso multas al intendente Ariel Sujarchuk, al contador municipal y a otros funcionarios, además de formular un cargo por casi $595 mil contra el secretario de Ingresos Públicos. Parte de las actuaciones quedaron bajo seguimiento para futuros estudios.
En Florentino Ameghino, el organismo aprobó las cuentas pero sancionó con una multa de $650 mil a la contadora municipal Alejandra Navalesi y de $400 mil al intendente Nahuel Mittelbach. También aplicó amonestaciones a funcionarios de distintas áreas, entre ellas Hacienda, Compras, Patrimonio y Recursos Humanos. Además, el Tribunal dejó observaciones pendientes vinculadas a temas patrimoniales y administrativos, cuyo tratamiento continuará en futuros estudios.
En General Arenales, la intendenta Érica Revilla fue multada con $850 mil y el contador municipal Hernán Servio recibió una sanción de $300 mil. El Tribunal también formuló un cargo solidario por más de $5,2 millones contra la jefa comunal, el secretario de Obras Públicas Samuel Di Santo Ravagnan y el contador municipal, tras desaprobar egresos analizados en la auditoría. Además hubo amonestaciones y llamados de atención a funcionarios del Ejecutivo y del Concejo Deliberante.
En Rojas, el Tribunal de Cuentas aprobó la rendición pero sancionó con una multa de $800 mil al intendente Román Bouvier y de $300 mil al contador municipal Ricardo Rugora. También formuló cargos por más de $870 mil por egresos desaprobados, que deberán afrontar en forma solidaria distintos funcionarios municipales. Las actuaciones incluyeron además amonestaciones y llamados de atención en áreas de Hacienda, Compras, Seguridad y Gobierno.
En Lincoln, el intendente Salvador Serenal recibió una multa de $1,5 millones, una de las más elevadas entre los municipios auditados. También fueron sancionados la contadora municipal Andrea Guerra, el tesorero Federico Nanni y el director de Compras Matías Cosentino. El Tribunal formuló además cargos por más de $4,2 millones vinculados a egresos desaprobados y mantuvo abiertas distintas observaciones sobre temas administrativos y contables.
En Tigre, el Tribunal aprobó las cuentas del ejercicio 2024 pero aplicó multas al intendente Julio Zamora, a la contadora Roxana Di Cola, al jefe de Compras Eduardo Rúa y al secretario de Economía Guillermo Gómez. Además, formuló cargos solidarios por más de $5 millones contra Zamora y funcionarios de Hacienda y Legal y Técnica. El organismo también dejó bajo seguimiento distintas observaciones vinculadas a contrataciones y manejo de recursos municipales.
En paralelo, el Tribunal de Cuentas aprobó sin sanciones la rendición correspondiente al ejercicio 2024 del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo, aunque emitió recomendaciones administrativas para mejorar el funcionamiento del organismo.