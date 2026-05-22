Todos miran a la Copa: alternativas ante la crisis financiera de los municipios
Con los recursos locales a la baja, algunos intendentes lanzan sus propuestas para cambiar la ecuación. Desde discutir un nuevo pacto fiscal entre las provincias hasta un sistema de “coparticipación inversa”, alternativas ante la escasez de recursos.
Según el trabajo, las transferencias a los distritos cayeron 8,2% interanual en términos reales solamente en marzo, lo que equivale a una pérdida de $36.849 millones medidos a valores constantes de marzo de 2026. El dato más preocupante fue el derrumbe de la coparticipación bruta, que sufrió una caída real del 18,6%, equivalente a una merma de $69.389 millones para los municipios bonaerenses.
En marzo de 2026, los municipios recibieron $410.302 millones desde la Provincia. El 74% de esos recursos correspondió a coparticipación de impuestos, mientras que el 13,9% provino del Fondo de Financiamiento Educativo y el 4,7% del Fondo de Fortalecimiento de Recursos Municipales.
El informe remarca que, pese al incremento nominal de fondos, la inflación terminó licuando los recursos girados a las comunas. Mientras las transferencias crecieron 21,7% interanual, la inflación acumulada fue de 32,6%, generando una caída real del 8,2%.
Ante esta dura realidad, algunos jefes comunales lanzaron sus iniciativas para recomponer las arcas de las administraciones comunales, algunas más radicales y otras que apuntan a un cambio en el sistema recaudatorio.
Horas atrás, el intendente peronista de La Plata, Julio Alak, reclamó un nuevo Pacto Fiscal que revierta la “caída brutal” de la coparticipación y “garantice la sostenibilidad de los municipios argentinos”.
“Ante la caída vertical de la coparticipación federal registrada en los últimos meses producto del cierre de 29 mil empresas, la pérdida de 300 mil puestos de trabajo y la caída abrupta del consumo, es necesario crear un nuevo Pacto Fiscal que garantice la gobernanza y la sostenibilidad de los municipios argentinos”, sostuvo el referente del kicillofismo.
Y añadió: “Hoy los municipios debemos hacernos cargo de más atención social, mayor demanda en salud, jubilados nacionales sin cobertura adecuada de PAMI, programas que cubrían medicamentos para enfermedades crónicas y también del transporte público, sin los aportes nacionales derivados del impuesto a los combustibles que sí se siguen destinando al AMBA”.
Por su parte, el massista Pablo Garate (Tres Arroyos) lanzó su propuesta de "coparticipación inversa", para que los municipios retengan los recursos que generan recaudando a nivel local y desde allí se transfieran fondos a las provincias y a la Nación, invirtiendo la dinámica actual.
“La coparticipación debería ser inversa, como en otros países”, dijo el alcalde de la Sexta Sección, quien agregó que “si la Nación quiere tener menos funciones y aportar menos, no puede llevarse la mayor parte de lo que se recauda”.
Finalmente, consideró que “los municipios debieran tener herramientas y recursos para dar respuestas inmediatas a los vecinos, porque en definitiva somos el primer eslabón donde nuestros vecinos recurren, además de que nos llevan muchos recursos por ejemplo, retenciones, impuestos del combustible al Gobierno Nacional y no viene nada, va siendo momento de empezar a discutir la coparticipación inversa, es decir que los que generamos los recursos, no nos quedemos con las manos vacías, y así poder efectivamente federalizar las políticas públicas que den respuesta a los vecinos”.