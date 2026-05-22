Volver | La Tecla Buenos Aires 22 de mayo de 2026 LA TECLA PATAGONIA

Detuvieron a un delegado de Migraciones por presuntos delitos de fraude y falsificación

Carlos Rinaldi, funcionario de la Dirección Nacional de Migraciones en Chubut y dirigente vinculado a La Libertad Avanza, fue detenido durante un operativo de Gendarmería Nacional. La investigación se tramita en un juzgado federal de Buenos Aires y también incluyó allanamientos en Trelew y Rawson

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