22 de mayo de 2026
LA TECLA PATAGONIA
Detuvieron a un delegado de Migraciones por presuntos delitos de fraude y falsificación
Carlos Rinaldi, funcionario de la Dirección Nacional de Migraciones en Chubut y dirigente vinculado a La Libertad Avanza, fue detenido durante un operativo de Gendarmería Nacional. La investigación se tramita en un juzgado federal de Buenos Aires y también incluyó allanamientos en Trelew y Rawson
Un amplio operativo encabezado por Gendarmería Nacional se desplegó en las últimas horas en distintas ciudades de Chubut y otros puntos del país en el marco de una investigación judicial por presuntos delitos económicos, fraude al Estado y falsificación de documentación.
Uno de los procedimientos más relevantes derivó en la detención de Carlos Rinaldi, delegado de la Dirección Nacional de Migraciones en Chubut y dirigente identificado políticamente con La Libertad Avanza en la provincia.
La medida fue ejecutada por efectivos de Gendarmería durante la mañana del miércoles y estuvo acompañada por una serie de allanamientos simultáneos en Rawson y Trelew.
Entre los lugares intervenidos apareció un estudio contable ubicado sobre calle Mitre, entre 9 de Julio y 25 de Mayo, en Trelew, además de domicilios particulares vinculados a la investigación. Según trascendió, en ese lugar también solían reunirse dirigentes políticos del Valle relacionados con el espacio libertario provincial.
La causa se encuentra bajo la órbita de un juzgado federal de Buenos Aires y se maneja con fuerte hermetismo. De acuerdo con las primeras versiones, la investigación tendría vínculos con supuestas maniobras millonarias relacionadas con empresas pesqueras y presuntas irregularidades económicas.
Los procedimientos realizados por la fuerza federal apuntaron al secuestro de documentación contable, dispositivos electrónicos y distintos elementos considerados de interés para la causa.
Hasta el momento no hubo información oficial detallada sobre los hechos concretos que se investigan ni sobre la situación procesal de los involucrados, aunque las actuaciones estarían centradas en posibles delitos de fraude al Estado, falsificación de documentos y otras maniobras económicas.
Rinaldi se desempeñaba como delegado de Migraciones en Chubut y mantenía cercanía política con el diputado nacional César Treffinger, una de las principales referencias de La Libertad Avanza en la provincia.
Fuentes vinculadas a la investigación señalaron además que los operativos no se limitaron únicamente a Chubut, sino que incluyeron más de una decena de intervenciones en otras jurisdicciones del país, en el marco de una pesquisa de alcance federal.