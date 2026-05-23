Volver | La Tecla Buenos Aires 23 de mayo de 2026 NOTA DE TAPA

Cascallares: “Queremos un proyecto donde los distritos sean protagonistas”

El Gobierno provincial y los intendentes peronistas amasan un proyecto de ley para devolver las policías locales a los municipios. De las charlas participa el diputado provincial e intendente de licencia de Almirante Brown, Mariano Cascallares.

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