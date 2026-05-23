23 de mayo de 2026
NOTA DE TAPA
Cascallares: “Queremos un proyecto donde los distritos sean protagonistas”
El Gobierno provincial y los intendentes peronistas amasan un proyecto de ley para devolver las policías locales a los municipios. De las charlas participa el diputado provincial e intendente de licencia de Almirante Brown, Mariano Cascallares.
El diputado provincial e intendente en uso de licencia de Almirante Brown, Mariano Cascallares, reconoció luego del acto de Axel Kicillof en La Plata que él también participó de la discusión sobre la policía local con el ministro Javier Alonso y el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk: “Coincidimos todos los que venimos hablando de este tema”, sentenció el legislador.
Recordó que esta discusión comenzó a darse cerca del año 2013, donde pedían mayor “injerencia de los gobiernos locales, respecto de algo tan importante en el sentir de nuestras comunidades como es el tema de la seguridad”.
Allí sentenció que “hay un vacío legal respecto de la posibilidad de que los gobiernos locales tengan herramientas concretas para poder trabajar en forma articulada con aquellos que sí tienen injerencia directa como son la Provincia a través de la fuerza de seguridad, la policía bonaerense, y la Nación, que es la que por supuesto tiene varias fuerzas federales, más allá de que en esta época no las vemos en la provincia de Buenos Aires. Pero tienen la Policía Federal, la Prefectura, la Gendarmería, la PSA”.
También resaltó la necesidad de “analizar y generar un marco normativo para aquello que hacemos ya los municipios, que es colaborar con tecnología, con cámaras, con circuitos cerrados de lectura de patentes, con los aportes económicos que hacemos para que las fuerzas de seguridad puedan hacer mejor su trabajo. Es necesario dar un marco normativo y lo venimos impulsando desde los municipios”.
El dirigente de Almirante Brown aseguró que desde la política “están trabajando en un anteproyecto”, y resaltó que “es importante que el debate y la discusión se dé en la Cámara de Diputados y en el Senado”.