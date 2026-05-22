El sello de los Passaglia se expande y desembarca en La Plata

Karina y Pareja muestran el poder libertario con un Cabildo Abierto en 135 distritos La Libertad Avanza desplegará a militantes, dirigentes, legisladores y ediles el próximo 25 de Mayo. Instalarán mesas y pancartas frente a todos los Concejos Deliberantes de la Provincia para que los referentes locales escuchen a los vecinos, pero sin promoción de candidatos.