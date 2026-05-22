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22 de mayo de 2026
NUEVOS RUMBOS

El sello de los Passaglia se expande y desembarca en La Plata

El partido HECHOS abrirá su primer local en La Plata de la mano del presidente del bloque passaglista en el Senado, Marcelo “Chuby” Leguizamón. Será luego de que finalice el Mundial.

El sello de los Passaglia se expande y desembarca en La PlataEl sello de los Passaglia se expande y desembarca en La Plata
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Alejados del PRO, los hermanos Santiago y Manuel Passaglia busca extender la influencia de su sello HECHOS, con el que se presentaron a elecciones en septiembre de 2025 y con el cual
revalidaron su liderazgo en la Segunda Sección electoral.

El espacio confirmó que abrirá su primera casa propia en la ciudad de La Plata, más
concretamente en la zona céntrica de la capital provincial, aunque su inauguración se postergó
para después de la finalización del Mundial de fútbol.

Al frente del mismo estará el senador provincial Marcelo “Chuby” Leguizamón, quien preside
el bloque Hechos-UCR identidad, integrado, además, por la nicoleña María Emilia Subiza y la
radical -referenciada en Miguel Fernández- Natalia Quintana, quien ingresó por la Cuarta
Sección.

El sello de los Passaglia se expande y desembarca en La Plata

Luego de dar un portazo al PRO, Santiago Passaglia está al frente del municipio de San Nicolás, mientras que Manuel Passaglia preside el bloque de Diputados, que también integra su
coterráneo Ignacio Mateucci.

El espacio también consolidó alianzas con dirigentes territoriales, entre ellos el intendente de
Pergamino, Javier Martínez, uno de los referentes del PRO que acompañó el armado, y con
Somos Buenos Aires en la Segunda Sección electoral.

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