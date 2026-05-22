22 de mayo de 2026
LEGISLATURA
“Una comisión que nunca solicité”: Vivona confirmó que no presidirá Reforma Política
El diputado de Malvinas Argentinas salió a desmentir los datos que brindó la Cámara Baja sobre la presidencia de las comisiones. Sostuvo que no presidirá, ni integrará, la comisión en la que lo pusieron como presidente. Quien quedará al frente es una legisladora que responde al MDF.
En vísperas a la sesión ordinaria prevista para el próximo jueves 28 de mayo, desde la presidencia de la Cámara de Diputados dieron a conocer quiénes presidirán las principales comisiones de la Cámara Baja. Juan Pablo de Jesús y Rubén Eslaiman continuarán al frente de las comisiones de Presupuesto e impuestos y Legislación General respectivamente, mientras que la diputada Lucía Iañez quedó al frente de la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia.
Sin embargo, hubo una situación que llamó la atención en relación a la comisión de Reforma Política y del Estado, clave durante este año ya que hay en el temario proyectos sensibles como la boleta única papel, la reelección indefinida de intendentes y el desdoblamiento de las elecciones del 2027.
En el listado que difundieron desde la Cámara de Diputados, confirmaron que el diputado Luís Vivona quedaría al frente de la comisión de Reforma Política y Estado. Sin embargo, el dirigente malvinense tuvo que salir a aclarar que no conducirá, ni integrará dicho grupo de trabajo.
A través de su cuenta de X, el legislador de Malvinas Argentinas expresó: “Parece que en la Legislatura se olvidaron de avisarme que ya me habían designado en una comisión que nunca solicité”.
“Para evitar confusiones: no voy a integrar ni presidir la comisión de Reforma Política y del Estado”, confirmó el diputado.
Según pudo reconstruir La Tecla, hubo un error administrativo y le adjudicaron a Vivona una comisión que no le correspondía. Según supo este medio, la presidencia de Reforma Política quedaría en manos de la legisladora vinculada al Movimiento Derecho a Futuro, Ana Luz Balor.
Con esta situación, resta confirmar quién presidirá esta comisión que será de vital importancia para este año legislativo.
A continuación, los diputados que presidirán las principales comisiones de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires:
- Asuntos Constitucionales y Justicia: Iañez, Lucía (MDF)
- Presupuesto e Impuestos: De Jesús, Juan Pablo (Insaurralde)
- Legislación General: Eslaiman, Rubén (Frente Renovador)
- Asuntos Municipales: Zurro, Avelino (Kirchnerismo)
- Salud Pública: Rodríguez Alberti, Martín (La Cámpora)
- Educación: Mendoza, Mayra (La Cámpora)
- Energía y Combustibles: De Leo, Andrés (Coalición Cívica)
- Prevención de Adicciones: Miranda, Valentín (UCR sector Fernández)
- Asuntos del Conurbano: Fernández, María Laura (Unión y Libertad)
- Recursos Naturales: Romano, Viviana (Nuevos Aires)
- Adultos Mayores: Vitale, Mariela (La Libertad Avanza)
- Asuntos Agrarios: Liberman, Oscar Eduardo (La Libertad Avanza)