Volver | La Tecla Buenos Aires 22 de mayo de 2026 PARITARIA

Sin IPC no hay oferta: el Gobierno retrasa una propuesta salarial a los gremios

El Ejecutivo provincial y los sindicatos estatales volvieron a verse las caras, aunque la paritaria se reabrirá en junio. Les avisaron que sin conocer el IPC de mayo no lanzarán ninguna oferta de recomposición.

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