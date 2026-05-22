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22 de mayo de 2026
PARITARIA

Sin IPC no hay oferta: el Gobierno retrasa una propuesta salarial a los gremios

El Ejecutivo provincial y los sindicatos estatales volvieron a verse las caras, aunque la paritaria se reabrirá en junio. Les avisaron que sin conocer el IPC de mayo no lanzarán ninguna oferta de recomposición.

Sin IPC no hay oferta: el Gobierno retrasa una propuesta salarial a los gremios
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El gobierno de Axel Kicillof y los gremios que representan a los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires volvieron a verse las caras para analizar el efecto de la inflación sobre sus ingresos.

En la misma, la representación gubernamental dejó en claro que no habrá, por el momento, una oferta de recomposición salarial hasta que no se conozca de manera oficial el índice inflacionario del mes de mayo.

La delegación sindical tenía en claro que no es el momento de analizar aumentos, aunque en lo que va del año los empleados públicos de la Provincia sufrieron una pérdida de poder adquisitivo en términos reales, a pesar de haber recibido un 9% de incremento escalonado en sus sueldos.

En efecto, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumula hasta abril un 12,3% de aumento, mientras que los salarios de los estatales bonaerenses sólo alcanzaron, como se dijo, el 9% de suba. Esto representa aproximadamente un 3% de caída real.

Pasada la instancia de monitoreo realizada hoy, que contempló una evaluación del aumento de la inflación y su efecto en el poder adquisitivo de los trabajadores, los gremios comenzarán ahora a presionar con una recomposición de sus ingresos. 

De acuerdo a lo acordado por las partes, la reapertura formal de la mesa paritaria será en junio, donde los gremios pedirán un aumento que compense la subida de precios de los últimos meses.
 

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