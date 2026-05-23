Sigue el juicio por la muerte de Mathew Perry

Casi tres años de la muerte de Matthew Perry, su madre, Suzanne Morrison, ha realizado sus declaraciones más fuertes y directas sobre las circunstancias que rodearon el fallecimiento del actor.



La señora brindó declaraciones públicas y acusó directamente a Kenneth Iwamasa, exasistente personal de su hijo, de haberle inyectado ketamina en múltiples ocasiones, incluso el día de su muerte, a pesar de no tener ninguna formación médica. Así fue que expresó: “Le inyectó las drogas en el cuerpo a Matthew, aunque no estaba ni remotamente cualificado… Lo hizo aun cuando podía ver, cualquiera podía haberlo visto, que era algo obviamente peligroso. Y lo hizo una y otra vez”.



Luego, explicó que la familia había confiado en Iwamasa para que cuidara de Perry y lo mantuviera alejado de las drogas. Sin embargo, lamentó: “Confiamos en un hombre sin conciencia, y mi hijo pagó el precio”.



Vale mencionar que Matthew Perry fue encontrado sin vida el 28 de octubre de 2023 a los 54 años en el jacuzzi de su casa en Los Ángeles.



La causa oficial de la muerte fueron “los efectos agudos de ketamina”.



Por su parte, Kenneth Iwamasa se declaró culpable de suministrar ilegalmente la sustancia y enfrenta una posible condena de hasta 15 años de prisión.





Su sentencia está prevista para el próximo 27 de mayo.