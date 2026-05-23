Ricky Martin sufre ataque con gas lacrimógeno

Mientras Ricky Martin ofrecía su primer concierto en Montenegro como parte de las celebraciones por los 20 años de independencia del país, una persona lanzó gas lacrimógeno hacia el escenario instalado en la Plaza de la Independencia de Podgorica.



El ataque provocó la inmediata evacuación del artista y su equipo del escenario como medida preventiva, mientras los asistentes se alejaban de la zona afectada y recibían atención.



A través de un comunicado oficial emitido por su jefa de relaciones públicas, Róndine Alcalá, se detalló que, aunque el equipo del cantante recomendó no continuar con el espectáculo por razones de seguridad, Ricky Martin tomó la decisión de retomar el concierto una vez que las autoridades locales confirmaron que la situación estaba controlada y que el público podía regresar de forma segura.



“Ricky Martin decidió retomar el concierto para cumplir con su compromiso con sus fans”, señala el comunicado.



El puertorriqueño de 54 años había expresado horas antes su entusiasmo por debutar en Montenegro: “Hay algo realmente especial en actuar por primera vez en un país, sobre todo porque te da la oportunidad de vivir algo completamente nuevo, incluso después de tantos años de carrera”.



El incidente no afectará el desarrollo de la gira “Ricky Martin Live”.



Según el comunicado, todas las fechas programadas en Europa (Croacia, Italia, Suiza, Alemania, República Checa, Polonia y Hungría) y las presentaciones internacionales adicionales se mantienen sin cambios.



Hasta el momento no se han reportado detenidos ni mayores detalles sobre la identidad de la persona que lanzó el gas lacrimógeno.