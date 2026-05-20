Volver | La Tecla Nacionales 20 de mayo de 2026 ROSCA ATR

Doblete del gobierno en el Congreso: aprobaron la Ley Hojarasca y salvaron a Adorni

El oficialismo logró el número para aprobar en Diputados la norma que avanza en múltiples desregulaciones y también para postergar la interpelación del cuestionado jefe de gabinete. Sigue el debate con la propuesta de derogación de la Zona Fría.

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