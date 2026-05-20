20 de mayo de 2026
ROSCA ATR
Doblete del gobierno en el Congreso: aprobaron la Ley Hojarasca y salvaron a Adorni
El oficialismo logró el número para aprobar en Diputados la norma que avanza en múltiples desregulaciones y también para postergar la interpelación del cuestionado jefe de gabinete. Sigue el debate con la propuesta de derogación de la Zona Fría.
La intensa rosca política motorizada por el ministro del Interior, Diego Santilli, le permitió al gobierno de Javier Milei agenciarse dos victorias en la Cámara de Diputados: la aprobación de la “Ley Hojarasca” y la postergación de la interpelación al jefe de gabinete, Manuel Adorni.
La Libertad Avanza (LLA) logró sumar algunos apoyos que no estaban previstos y pudo obtener el quórum para habilitar un proyecto de postergación, impulsado por el peronismo y otros bloques opositores, en busca de que Adorni explique el origen de los fondos que usó para financiar viajes caros y la compra y remodelación de varios inmuebles. Así se posterga el tratamiento en comisión de los varios pedidos presentados.
También hay otros para cuestionar a los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Capital Humano, Sandra Pettovello, por el desfinanciamiento de las universidades.
El oficialismo logró los votos para que se diera el visto bueno a la iniciativa que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, apodó “Ley Hojarasca”, y que deroga una miríada de normas.
El debate sigue con el tratamiento del proyecto oficial para modificar el régimen de Zona Fría que fija subsidios en la tarifa de gas para buena parte del país. La iniciativa mileísta busca retrotraer la situación a la existente en 2021, cuando el régimen alcanzaba sólo a las provincias patagónicas y un puñado de localidades del resto del país.
Actualmente rige la extensión de ese sistema, que comprende también a 94 de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, entre otras zonas antes no alcanzadas.