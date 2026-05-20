Apps
Miércoles, 20 mayo 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
20 de mayo de 2026
RECLAMOS

Nación contraataca y acusa una deuda millonaria de Kicillof con los hospitales SAMIC

El gobierno nacional sostuvo que la movilización en defensa de la salud pública es “una marcha opositora” y volvió a alzar la voz por una deuda en nosocomios de gestión compartida

Nación contraataca y acusa una deuda millonaria de Kicillof con los hospitales SAMIC
Compartir

El gobierno nacional volvió a tensar la relación con la administración bonaerense al denunciar una abultada deuda que la provincia mantiene con hospitales de gestión compartida con la Nación. Desde el Ministerio de Salud aseguraron que el pasivo supera los 644 mil millones de pesos y advirtieron que la situación afecta el funcionamiento de centros médicos clave en territorio bonaerense.

Estas declaraciones se dan en el marco de la marcha federal por la salud, donde se reclama una deuda que asciende los 63.000 millones de pesos.

La acusación fue realizada por el secretario de Gestión Sanitaria, Saúl Flores, quien cuestionó además la movilización en defensa de la salud pública y la definió como una protesta “con fuerte contenido político”. En declaraciones radiales, el funcionario también rechazó las críticas sobre supuestas demoras en la entrega de vacunas y sostuvo que la administración de Javier Milei “está cumpliendo con la provisión sanitaria”.

En ese marco, Flores apuntó directamente contra la gestión de Axel Kicillof y afirmó que la deuda acumulada con los hospitales públicos nacionales ronda los 644.700 millones de pesos.

Desde la cartera sanitaria nacional remarcaron que la responsabilidad primaria sobre el sistema de salud corresponde a las provincias y señalaron que el rol de Nación es de coordinación y rectoría. Bajo ese argumento, insistieron en que la administración bonaerense debe regularizar los pagos adeudados para evitar complicaciones mayores en el funcionamiento de los establecimientos.

Según indicaron desde el Ministerio de Salud nacional, la deuda impacta sobre hospitales SAMIC y otros centros de alta complejidad. La cartera detalló que la deuda reclamada se compone de $396.631 millones correspondientes al Hospital El Cruce de Florencio Varela, $104.263 millones al Hospital Cuenca Alta de Cañuelas, $61.174 millones al Hospital René Favaloro, $59.465 millones al Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría y $9.099 millones al Hospital SAMIC de Laferrere.

A la vez, desde el oficialismo nacional alertaron sobre la situación en el Hospital Garrahan. Allí, según denunciaron, hay más de 800 niños bonaerenses que continúan esperando prótesis para poder acceder a intervenciones quirúrgicas. Las autoridades señalaron que algunas operaciones debieron ser postergadas y que incluso hubo pacientes derivados tras alcanzar la mayoría de edad sin obtener respuesta.

Desde la gestión libertaria sostienen que la falta de transferencias de la Provincia obliga a Nación a cubrir buena parte de los costos operativos de estos hospitales. Además, aseguran que el deterioro financiero del sistema sanitario bonaerense generó un incremento en las derivaciones hacia centros nacionales de atención.

 

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

DATOS OFICIALES

Delito en PBA: bajaron los homicidios dolosos y subieron los casos de Grooming

El Ministerio Público Fiscal bonaerense compartió los datos sobre las investigaciones penales iniciadas en el Fuero Criminal y Correccional en el año 2025 con una clara tendencia a la baja. Hubo una disminución total del 6.4% con respecto a 2024.

NOTICIAS MÁS VISTAS

En medio de la crisis y el ajuste, Kicillof suma otro organismo provincial y premia a un intendente

En plena pulseada con Javier Milei, Axel Kicillof acelera las policías locales

Dichiara anotó fecha para sesionar y espera el OK de todos para las comisiones

La caída de Francisco Adorni abre la carrera por la intendencia de La Plata en La Libertad Avanza

Economía de guerra: una tonelada de membrillos para revivir una camioneta

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET