20 de mayo de 2026
RECLAMOS
Nación contraataca y acusa una deuda millonaria de Kicillof con los hospitales SAMIC
El gobierno nacional sostuvo que la movilización en defensa de la salud pública es “una marcha opositora” y volvió a alzar la voz por una deuda en nosocomios de gestión compartida
El gobierno nacional volvió a tensar la relación con la administración bonaerense al denunciar una abultada deuda que la provincia mantiene con hospitales de gestión compartida con la Nación. Desde el Ministerio de Salud aseguraron que el pasivo supera los 644 mil millones de pesos y advirtieron que la situación afecta el funcionamiento de centros médicos clave en territorio bonaerense.
Estas declaraciones se dan en el marco de la marcha federal por la salud, donde se reclama una deuda que asciende los 63.000 millones de pesos.
La acusación fue realizada por el secretario de Gestión Sanitaria, Saúl Flores, quien cuestionó además la movilización en defensa de la salud pública y la definió como una protesta “con fuerte contenido político”. En declaraciones radiales, el funcionario también rechazó las críticas sobre supuestas demoras en la entrega de vacunas y sostuvo que la administración de Javier Milei “está cumpliendo con la provisión sanitaria”.
En ese marco, Flores apuntó directamente contra la gestión de Axel Kicillof y afirmó que la deuda acumulada con los hospitales públicos nacionales ronda los 644.700 millones de pesos.
Desde la cartera sanitaria nacional remarcaron que la responsabilidad primaria sobre el sistema de salud corresponde a las provincias y señalaron que el rol de Nación es de coordinación y rectoría. Bajo ese argumento, insistieron en que la administración bonaerense debe regularizar los pagos adeudados para evitar complicaciones mayores en el funcionamiento de los establecimientos.
Según indicaron desde el Ministerio de Salud nacional, la deuda impacta sobre hospitales SAMIC y otros centros de alta complejidad. La cartera detalló que la deuda reclamada se compone de $396.631 millones correspondientes al Hospital El Cruce de Florencio Varela, $104.263 millones al Hospital Cuenca Alta de Cañuelas, $61.174 millones al Hospital René Favaloro, $59.465 millones al Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría y $9.099 millones al Hospital SAMIC de Laferrere.
A la vez, desde el oficialismo nacional alertaron sobre la situación en el Hospital Garrahan. Allí, según denunciaron, hay más de 800 niños bonaerenses que continúan esperando prótesis para poder acceder a intervenciones quirúrgicas. Las autoridades señalaron que algunas operaciones debieron ser postergadas y que incluso hubo pacientes derivados tras alcanzar la mayoría de edad sin obtener respuesta.
Desde la gestión libertaria sostienen que la falta de transferencias de la Provincia obliga a Nación a cubrir buena parte de los costos operativos de estos hospitales. Además, aseguran que el deterioro financiero del sistema sanitario bonaerense generó un incremento en las derivaciones hacia centros nacionales de atención.