Volver | La Tecla Buenos Aires 20 de mayo de 2026 RECLAMOS

Nación contraataca y acusa una deuda millonaria de Kicillof con los hospitales SAMIC

El gobierno nacional sostuvo que la movilización en defensa de la salud pública es “una marcha opositora” y volvió a alzar la voz por una deuda en nosocomios de gestión compartida

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