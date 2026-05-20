20 de mayo de 2026
ALIVIO VECINAL
No cerré, reubiqué: el Bapro confirma que seguirá la sucursal de Pedernales
El Banco Provincia informó que finalmente no cancelará la sede en esa localidad del municipio de 25 de Mayo. Continuará funcionando en un espacio cedido por la Cooperativa local, con atención comercial y un cajero automático.
La información circuló como reguero de pólvora días atrás, provocando la movilización de vecinos de la localidad de Pedernales: se cierra la sucursal del Banco Provincia.
Finalmente, autoridades de la entidad bancaria provincial informaron que dicha sede continuará operando y no será absorbida por la sucursal de Norberto de la Riestra, como había comunicado la entidad.
El Bapro explicó que seguirá funcionando pero en un nuevo espacio que, según informa La Mañana, será cedido por la Cooperativa Eléctrica, Telefónica, Agua Potable y otros Servicios Públicos.
Tras la movilización de vecinos y las firmas pidiendo su continuidad, la decisión fue revertida merced a que la Cooperativa ofreció un espacio, luego de que se conociera que el valor del alquiler del inmueble sufriría un significativo aumento, que las autoridades consideraron excesivo para el volumen de la operatoria que tiene en la localidad.
Con el espacio que aportará la Cooperativa, el Provincia, que tiene cuatro empleados que iban a ser traslados a Norberto de la Riestra, garantizará la atención comercial y un cajero automático.