Volver | La Tecla Municipios 20 de mayo de 2026 ALIVIO VECINAL

No cerré, reubiqué: el Bapro confirma que seguirá la sucursal de Pedernales

El Banco Provincia informó que finalmente no cancelará la sede en esa localidad del municipio de 25 de Mayo. Continuará funcionando en un espacio cedido por la Cooperativa local, con atención comercial y un cajero automático.

Compartir