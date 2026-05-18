Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de mayo de 2026 POR NO HACER NADA

La Provincia deberá pagar más de $ 20 millones por un caso de bullying

Un fallo judicial condenó a la DGCE a compensar a un chico que era agredido por sus compañeros en una escuela de Chivilcoy. Las autoridades del establecimiento no actuaron cuando los alumnos les contaron lo que ocurría, según la denuncia.

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