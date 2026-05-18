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18 de mayo de 2026
DRAMATICO

Internaron a Chiche Gelblung en terapia intensiva: fuerte preocupación por su salud

A un mes de haber recibido dos stents en una pierna, el periodista de 82 años sufrió una nueva descompensación y fue derivado a terapia intensiva

Internaron a Chiche Gelblung en terapia intensiva: fuerte preocupación por su salud
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Hace apenas un mes, el 20 de abril, Chiche Gelblung fue internado en Los Arcos por una descompensación que derivó en la colocación de dos stents en una de sus piernas.
 

 Tras solo tres días de internación, el periodista decidió retomar inmediatamente su actividad laboral, ignorando las recomendaciones médicas de reposo.
 

Hace aproximadamente 15 días, Chiche sufrió una fuerte caída en su casa que le provocó una herida cerca del ojo izquierdo, lo que generó alarma en su entorno.
 

 A pesar de ello, continuó con su agenda habitual en radio y televisión. Ante estos hechos de público conocimiento, de forma reciente, Pía Shaw explicó: “Los médicos están evaluando su estado. Está despierto y hasta ayer mandaba mensajes, pero lo del ojo es lo que más preocupa”. También agregó que se investiga si la caída pudo haber influido en esta nueva descompensación, teniendo en cuenta su reciente intervención cardiovascular y el ritmo de vida acelerado que mantiene.
 

Gelblung conduce Hola Chiche por Radio Del Plata y Chiche en Vivo por Net TV, programas que retomó rápidamente tras su anterior internación. 
 

En aquel momento, minimizó su cuadro al afirmar: “Estaba medio flojo, pero ya pasó”.
 

Hasta el momento no se han brindado detalles oficiales sobre su evolución, aunque se sabe que permanece en observación en terapia intensiva. Su familia y colegas siguen de cerca su recuperación.

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