Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de mayo de 2026 TORMENTA EN LA COSTA

Por Juan Pablo Carvajal

juampa82

Villa Gesell: un hervidero y en crisis

La gestión de Gustavo Barrera atraviesa uno de sus momentos más delicados: cuentas en rojo y una escalada de reclamos que incluso terminó en escenas de pugilato en el Concejo Deliberante

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