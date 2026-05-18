18 de mayo de 2026
TORMENTA EN LA COSTA
Villa Gesell: un hervidero y en crisis
La gestión de Gustavo Barrera atraviesa uno de sus momentos más delicados: cuentas en rojo y una escalada de reclamos que incluso terminó en escenas de pugilato en el Concejo Deliberante
La gestión del intendente Gustavo Barrera atraviesa una de las peores crisis políticas y económicas desde que gobierna Villa Gesell. Sin presupuesto aprobado para 2026, con las cuentas comunales bajo presión y una emergencia pública prorrogada por decreto, el municipio quedó atrapado en una combinación explosiva de deterioro financiero, conflicto gremial y creciente desgaste institucional. La falta de consensos en el Concejo Deliberante expuso, además, la fragilidad política de un oficialismo que perdió capacidad de control y enfrenta una oposición consolidada que rechaza de plano el rumbo económico del Ejecutivo.
La desestimación del presupuesto detonó una escena inédita de violencia dentro del Concejo. Lo que debía resolverse mediante debate político derivó en agresiones físicas, concejales heridos y un clima de extrema tensión dentro y fuera del recinto. Desde la oposición denunciaron presiones sindicales y responsabilizaron al oficialismo por haber permitido que la sesión se transformara en un caos. Con los tapones de punta, la oposición cuestionó el estado del municipio, síntoma de un conflicto más profundo: un gobierno debilitado, sin mayoría automática y con dificultades crecientes para sostener la gobernabilidad.
En paralelo, la crisis económica impacta directamente sobre los servicios básicos. El enfrentamiento con Camioneros derivó en un paro de recolección de residuos y barrido manual por tiempo indeterminado y dejó al descubierto la dependencia financiera del municipio respecto de la asistencia provincial. La intervención del ministerio de Trabajo fue clave para evitar despidos y destrabar el conflicto laboral con la empresa concesionaria. Sin embargo, el episodio volvió a evidenciar que el municipio ya no logra resolver por sí solo conflictos sensibles vinculados al funcionamiento cotidiano de la ciudad.
La gravedad quedó reflejada en el decreto firmado por Barrera para extender por un año más la emergencia pública en áreas sanitarias, económicas, sociales, de infraestructura y de servicios públicos. El propio Ejecutivo reconoció la caída de ingresos municipales, la falta de presupuesto aprobado y el deterioro financiero general como argumentos centrales para sostener medidas extraordinarias. En los hechos, la emergencia terminó funcionando como una admisión oficial de la crisis estructural que atraviesa el municipio.
A eso se suma un cuadro económico cada vez más crítico. Desde distintos sectores advierten sobre el derrumbe de la actividad privada, el cierre de comercios, la caída de inversiones y el crecimiento de un aparato estatal cada vez más costoso e ineficiente. La oposición sostiene que gran parte del presupuesto queda absorbido por salarios y servicios tercerizados, mientras los problemas estructurales de la ciudad siguen sin resolverse. El desgaste de la gestión ya impacta sobre áreas sensibles como salud, recolección y mantenimiento urbano, mientras los reclamos vecinales se multiplican.
Con más de diez años en el poder, Barrera enfrenta un escenario de desgaste acelerado, pérdida de autoridad política y creciente conflictividad social. La combinación de
crisis económica, parálisis institucional, presión sindical y violencia en el Concejo dejó a Villa Gesell sumida en una etapa de fuerte inestabilidad, donde el principal interrogante ya no pasa solamente por la aprobación del presupuesto, sino por la capacidad real del gobierno municipal para sostener el funcionamiento básico del distrito.
EL ROL DE PROVINCIA
Un conflicto con intervención
El conflicto por el servicio de barrido y recolección en Villa Gesell sumó un nuevo capítulo luego de que el sindicato de Camioneros lograra garantizar la continuidad de 45 puestos de trabajo vinculados a la empresa Santa Elena. El acuerdo se alcanzó tras una negociación encabezada por el ministerio de Trabajo bonaerense, que intervino para destrabar una disputa que había escalado en medio de la incertidumbre sobre la continuidad del servicio y el riesgo concreto de despidos. Como parte del entendimiento, la Provincia aplicará programas de asistencia laboral para subsidiar parte de los salarios y sostener las fuentes de empleo.
La resolución no desactivó la tensión política. Desde Camioneros responsabilizaron al intendente Gustavo Barrera por la demora en encontrar una salida y cuestionaron que la continuidad del servicio quedara atada a la aprobación del presupuesto municipal en el Concejo Deliberante. El conflicto, incluso, motivó fuertes declaraciones del dirigente Pablo Moyano, quien reclamó una solución urgente para preservar los puestos laborales.
LUIS VIVAS - CONCEJAL
“Villa Gesell termina siendo el patio del fondo del Partido de La Costa”
La tensión política y social en Villa Gesell sumó un nuevo capítulo tras los graves incidentes registrados en el Concejo durante el tratamiento del presupuesto municipal. El concejal opositor Luis Vivas (Consolidación Argentina) responsabilizó directamente al intendente Gustavo Barrera por el clima de confrontación y denunció que desde el Ejecutivo se impulsaron presiones para lograr la aprobación de un proyecto que, según sostuvo, implicaba un fuerte impacto sobre los contribuyentes. “El presupuesto pasaba de 40 mil millones a casi 64 mil millones de pesos, un aumento del 57 %, pero las tasas iban a subir arriba del 100 %”, afirmó el edil, quien explicó que además del incremento en los módulos también se elevaba la cantidad aplicada para calcular las tasas municipales.
Según relató Vivas, el clima de tensión se fue profundizando en las semanas previas a la sesión, con advertencias hacia la oposición sobre las consecuencias que tendría el rechazo del presupuesto en servicios esenciales como la recolección de residuos, la salud y la seguridad. El concejal aseguró que, tras la votación negativa, se produjeron agresiones dentro y fuera del recinto. “No se me permitía salir y empezaron los botellazos y los golpes”, afirmó sobre los hechos que tuvieron repercusión nacional.
En paralelo, el dirigente opositor trazó un duro diagnóstico sobre la situación financiera del municipio y calificó de “dibujo” tanto al presupuesto como a la rendición de cuentas. Denunció falta de transparencia en los gastos, irregularidades en partidas presupuestarias y un supuesto exceso de casi mil empleados contemplados en las cuentas oficiales. También criticó la política económica del gobierno local y afirmó que existen trabas para inversiones privadas que podrían generar empleo en la ciudad. “Villa Gesell termina siendo el patio del fondo del Partido de La Costa”, concluyó.
CLARISA ARMADO - CONCEJAL PRO
“Es un gobierno de salida que nunca administró bien los fondos”
La concejal del PRO Clarisa Armando cuestionó con dureza al gobierno de Gustavo Barrera tras los incidentes registrados en el Concejo Deliberante durante el tratamiento del presupuesto municipal, y aseguró que la violencia desatada luego de la sesión fue consecuencia de un clima de presión política impulsado desde el oficialismo. Según explicó, la votación del presupuesto venía postergada desde noviembre y la nueva composición del cuerpo permitió que la oposición lograra consensuar un rechazo unificado al proyecto. “Ese presupuesto para nosotros era invotable”, sostuvo la edil, al señalar que contemplaba subas encubiertas de tasas de hasta un 80%, además de la creación de nuevas áreas y cargos jerárquicos dentro del municipio en medio de un contexto económico crítico.
La edil también denunció que durante la sesión hubo presencia de sectores sindicales convocados y alentados por funcionarios municipales para presionar sobre la votación. “Cuando termina la sesión comienzan los agravios que ustedes vieron, pero todas esas personas que estaban presentes no eran vecinos autoconvocados”, afirmó. En ese sentido, acusó al oficialismo de haber liberado el recinto para permitir los ataques y vinculó lo ocurrido con la pérdida de control político del Ejecutivo dentro del Concejo. “Cuando el kirchnerismo no encuentra los resultados que busca, los busca por la fuerza”, lanzó. Además, sostuvo que el intendente Barrera “jamás se puso al frente de ningún conflicto” y dijo que la ciudad atraviesa un profundo deterioro en los servicios públicos, la salud y la administración municipal. En paralelo, la concejala trazó un duro diagnóstico económico de Villa Gesell y afirmó que el municipio transita una situación financiera “de decadencia”. Según indicó, la deuda flotante asciende actualmente a unos 9 mil millones de pesos, equivalente a cerca del 20% del presupuesto municipal. “Es un gobierno de salida que nunca administró bien los fondos”, aseguró. También cuestionó la falta de inversiones privadas y las trabas burocráticas para habilitar comercios o aprobar desarrollos inmobiliarios. “En 2015 había tres mil comercios funcionando y hoy no llegamos a dos mil”, remarcó.