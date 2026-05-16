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16 de mayo de 2026
HERMOSO

Las lágrimas de La China Suárez en la fiesta de Galatasaray campeón

La famosa rompió en llanto mientras acompañaba a Mauro Icardi en la celebración del título de la Superliga turca

Las lágrimas de La China Suárez en la fiesta de Galatasaray campeón
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En medio de una ovación ensordecedora, Mauro Icardi, capitán y figura del Galatasaray, ingresó al campo para recibir el trofeo de la Superliga turca. 
 

A su lado, tomada de su mano y con lágrimas en los ojos, estaba Eugenia “La China” Suárez. 
 

La imagen se convirtió en el momento más emotivo de la fiesta de campeones.La actriz, que vive en Estambul junto a Icardi y sus tres hijos, no ocultó su emoción al ver el cariño desmedido de la hinchada turca. 
 

En Instagram subió una foto de Icardi con una rosa roja y la camiseta de campeón, y escribió: “Nunca vi un amor tan grande”, seguido de corazones rojos y amarillos.
 

Icardi había anticipado la reacción de su pareja: “Eugenia se pone a llorar cuando ve a alguien llorando. No puede creer el fanatismo de esta gente”.
 

La China lució un look casual y compartió el día con su hija mayor Rufina. 
 

Días atrás, el club le envió flores y una carta por el Día de la Madre, llamándola “la heroína invisible”. 
 

El momento confirma el fuerte lazo que la familia ha construido con el Galatasaray.
 


 

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