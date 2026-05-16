Apps
Sábado, 16 mayo 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Photoshop
16 de mayo de 2026
CONFLICTO

Anulan un juicio por agresión sexual a Weinstein

Un juez de Nueva York declaró nulo el proceso contra el exproductor de Hollywood por la denuncia de la actriz Jessica Mann, al no alcanzar el jurado un veredicto unánime. Es la tercera vez que un juicio contra Weinstein termina sin condena en este caso. El exmagnate seguirá preso por otras sentencias por delitos sexuales

Anulan un juicio por agresión sexual a Weinstein
Compartir


Por tercera vez consecutiva, un tribunal estadounidense anuló el juicio contra Harvey Weinstein por las acusaciones de agresión sexual formuladas por la actriz Jessica Mann.

El juez tomó la decisión luego de que el jurado informara que no podía llegar a un veredicto unánime.

El fiscal de Manhattan lamentó el resultado pero valoró el funcionamiento del sistema de jurados. “Respetamos profundamente el veredicto del jurado y les agradecemos su servicio”, señaló.Jessica Mann ya había declarado en dos ocasiones anteriores contra Weinstein.

El primer juicio, en 2020, fue anulado por errores procesales; el segundo, en 2025, terminó en nulidad por divisiones internas del jurado.

A pesar de este nuevo traspié judicial, Weinstein continuará cumpliendo condena en prisión por otras condenas firmes por delitos sexuales.

La fiscalía aún no informó cuáles serán los próximos pasos.

El caso, que detonó el movimiento #MeToo en 2017, sigue siendo uno de los más mediáticos y complejos de la historia judicial reciente de Estados Unidos.

Volver | La Tecla
Photoshop

OTRAS NOTAS

VUELTA ATRÁS

Finalmente, una comisión clave del Senado quedará para La Cámpora

González Santalla se queda en la comisión de Asuntos Constitucionales, que se suponía que iba a dejar para que la tomara Malena Galmarini. La esposa de Massa se reunió con Magario y cedió en pos de la armonía.

NOTICIAS MÁS VISTAS

“Me dan pena”: desde el MDF ponen en tela de juicio a La Cámpora y su clamor por CFK

“Me costó muchísimo juntar la plata para pagar los sueldos”

PBA en crisis: qué se podría comprar con los $21 mil millones del ministerio de Mujeres

Macri minimiza el impacto de sus críticas a LLA y busca que el PRO recupere centralidad

Con un Cabildo Abierto, LLA prepara una movida en los 135 distritos bonaerenses

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET