Anulan un juicio por agresión sexual a Weinstein



Por tercera vez consecutiva, un tribunal estadounidense anuló el juicio contra Harvey Weinstein por las acusaciones de agresión sexual formuladas por la actriz Jessica Mann.



El juez tomó la decisión luego de que el jurado informara que no podía llegar a un veredicto unánime.



El fiscal de Manhattan lamentó el resultado pero valoró el funcionamiento del sistema de jurados. “Respetamos profundamente el veredicto del jurado y les agradecemos su servicio”, señaló.Jessica Mann ya había declarado en dos ocasiones anteriores contra Weinstein.



El primer juicio, en 2020, fue anulado por errores procesales; el segundo, en 2025, terminó en nulidad por divisiones internas del jurado.



A pesar de este nuevo traspié judicial, Weinstein continuará cumpliendo condena en prisión por otras condenas firmes por delitos sexuales.



La fiscalía aún no informó cuáles serán los próximos pasos.



El caso, que detonó el movimiento #MeToo en 2017, sigue siendo uno de los más mediáticos y complejos de la historia judicial reciente de Estados Unidos.