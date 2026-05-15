15 de mayo de 2026
NO FUERON
Punta Mogotes: en la Provincia dicen que el municipio los dejó plantados
El ministro Costa afirmó que Neme y su equipo no acudieron a la convocatoria para discutir el traspaso y que la decisión “vuelve responsable” a la comuna por las “posibles consecuencias” de la demora.
El proceso de traspaso del complejo de Punta Mogotes de la órbita de la Provincia de Buenos Aires a la Municipalidad de General Pueyrredón tuvo hoy un inesperado revés, cuando las autoridades de la comuna no asistieron a la reunión convocada por el gobierno bonaerense.
Así lo hizo notar el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Agustín Costa, en un comunicado difundido hoy, que deja traslucir el enojo por lo ocurrido.
La Provincia había citado al intendente marplatense, Agustín Neme, y a su equipo a un encuentro para las 12.30 de hoy, con el objeto de decidir cuestiones mayores y menores relativas al traspaso, luego de que el gobernador Axel Kicillof anunciara su intención de transferirle el complejo al municipio. Pero las autoridades municipales no fueron.
“La decisión de ausentarse vuelve responsables a las autoridades del municipio de General Pueyrredón de las posibles consecuencias de esta innecesaria postergación. En este sentido, elegir la vía judicial no es más que un recurso para confrontar, desligarse de las responsabilidades que les corresponden e impedir llegar a soluciones concretas en los plazos necesarios”, afirma Costa en su texto.
“Desde la Provincia reiteramos nuestro compromiso con asegurar la continuidad de las fuentes de trabajo y las prestaciones de Punta Mogotes ante la inminencia de la próxima temporada, otorgar certeza legal a los actuales concesionarios, y garantizar una transición ordenada y previsible. Reiteramos nuestro llamado al municipio de General Pueyrredón a formar parte de todas las instancias necesarias hasta completar el traspaso”, concluye la carta del ministro.