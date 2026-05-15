Volver | La Tecla Buenos Aires 15 de mayo de 2026 NO FUERON

Punta Mogotes: en la Provincia dicen que el municipio los dejó plantados

El ministro Costa afirmó que Neme y su equipo no acudieron a la convocatoria para discutir el traspaso y que la decisión “vuelve responsable” a la comuna por las “posibles consecuencias” de la demora.

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