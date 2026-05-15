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15 de mayo de 2026
RECLAMO

Otro municipio en problemas por los caminos rurales: los productores van a la Justicia

Los ruralistas impulsaron la creación de una comisión especial, pero el intendente la vetó. Ahora la Sociedad Rural quiere llevar el tema a los tribunales.

Otro municipio en problemas por los caminos rurales: los productores van a la Justicia
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Lo que parecía un principio de solución para el problema de los caminos rurales en un municipio bonaerense podría desembocar en otra demanda judicial: la Sociedad Rural del distrito irá a la Justicia en protesta por el veto del intendente a la creación de un cuerpo especial para mantenerlos.

Así lo anunció la Sociedad Rural de Coronel Brandsen (SRCB), en un comunicado en el que cuestiona duramente la decisión del intendente Fernando Raitelli de vetar la creación de una Comisión de Administración y Mantenimiento de Caminos Rurales.

La constitución de esa comisión fue aprobada por el Concejo Deliberante brandseño, atendiendo a un reclamo de los productores, que quieren participar en la administración y monitoreo del mantenimiento de los caminos que conectan los campos.

La SRCB puntualizó que se llegó a esa instancia luego de “años de gestión y trabajo continuo”, pero el jefe comunal la borró de un plumazo.

“Ante la inacción y la falta de una política de infraestructura rural para el distrito por parte de la Municipalidad, y habiendo agotado las instancias de trabajo conjunto, determinamos abrir una nueva instancia y acudir a la Justicia”, explicó el presidente de la entidad, Gustavo Lorenti.

El comunicado de la Rural brandseña da cuenta de que en otros distritos se avanzó “exitosamente” en los reclamos judiciales. En efecto, varios juzgados fallaron a favor de sendas presentaciones en distritos como Azul y Daireaux, donde se ordenó devolver lo cobrado en concepto de tasa vial por la falta de prestación del servicio, y también en varios otros donde la Justicia conminó a los intendentes a brindar información sobre el uso que se le da a lo recaudado por ese concepto.

La SRCB incluso puso a disposición de los ruralistas interesados un modelo de poder para que se presenten a través de un estudio jurídico.

“Es el momento de demostrar, con hechos concretos, el malestar

de los productores y contribuyentes rurales, reclamos que por

largo tiempo se manifestaron mediante notas, reuniones y

gestiones, sin un resultado positivo”, concluye el comunicado de la Sociedad Rural.
 

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