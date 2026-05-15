Volver | La Tecla Municipios 15 de mayo de 2026 RECLAMO

Otro municipio en problemas por los caminos rurales: los productores van a la Justicia

Los ruralistas impulsaron la creación de una comisión especial, pero el intendente la vetó. Ahora la Sociedad Rural quiere llevar el tema a los tribunales.

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