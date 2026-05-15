15 de mayo de 2026
RECLAMO
Marcharán por la crítica situación del sistema público de Salud
Organizaciones sociales, sindicatos y trabajadores se movilizarán el próximo miércoles 20 de mayo a las 13. Irán del ministerio de Salud de la Nación a Plaza de Mayo para visibilizar el impacto que el ajuste ya tiene sobre hospitales, centros de salud y pacientes en todo el país.
El próximo miércoles 20 de mayo, a partir de las 13, organizaciones sociales, sindicatos y trabajadores de la salud marcharán al Ministerio de Salud de la Nación para reclamar contra el ajuste y desfinanciamiento del sistema sanitario impulsado por el Gobierno de Javier Milei.
La movilización busca visibilizar el impacto que el ajuste ya tiene sobre hospitales, centros de salud y pacientes en todo el país, y defender la salud pública como un derecho frente al desfinanciamiento de políticas sanitarias nacionales.
Así, la marcha convocada partirá desde la sede del Ministerio de Salud de la Nación hacia Plaza de Mayo, a partir de la una de la tarde del próximo miércoles.
En tal sentido, los organizadores de la movilización explicaron que el 80% de las obras sociales no cubren el PMO con su recaudación, haciendo que cubran cada vez menos prestaciones
Además, remarcaron que el 50% de las personas que atiende el sistema público tiene OS/Prepaga y uno de cada cuatro jubilados no accede a sus medicamentos.
De igual modo, subrayaron que el PAMI perdió el 40% de su presupuesto, al mismo tiempo que el gobierno nacional cerró el programa Remediar.