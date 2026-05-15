Volver | La Tecla Nacionales 15 de mayo de 2026 RECLAMO

Marcharán por la crítica situación del sistema público de Salud

Organizaciones sociales, sindicatos y trabajadores se movilizarán el próximo miércoles 20 de mayo a las 13. Irán del ministerio de Salud de la Nación a Plaza de Mayo para visibilizar el impacto que el ajuste ya tiene sobre hospitales, centros de salud y pacientes en todo el país.

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