Volver | La Tecla Nacionales 15 de mayo de 2026 NUEVO SISTEMA

El Gobierno adjudicó concesiones viales con rutas claves de la provincia

El Ministerio de Economía avanzó con una nueva etapa de privatización de corredores nacionales y definió las empresas que operarán tramos estratégicos de la red vial. Con AUBASA afuera de la discusión, se licitaron los tramos de las rutas 3, 205, 226, y las autopistas Richieri y Ezeiza Cañuelas

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