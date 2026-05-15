15 de mayo de 2026
NUEVO SISTEMA
El Gobierno adjudicó concesiones viales con rutas claves de la provincia
El Ministerio de Economía avanzó con una nueva etapa de privatización de corredores nacionales y definió las empresas que operarán tramos estratégicos de la red vial. Con AUBASA afuera de la discusión, se licitaron los tramos de las rutas 3, 205, 226, y las autopistas Richieri y Ezeiza Cañuelas
El Gobierno nacional oficializó este viernes la adjudicación de nuevas concesiones viales bajo el sistema de peajes, en el marco del proceso de privatización de la empresa estatal Corredores Viales S.A. La medida alcanza corredores estratégicos de la red nacional, varios de ellos vinculados al acceso terrestre hacia la Patagonia.
La decisión quedó plasmada en la Resolución 706/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial, donde se aprobó la segunda etapa de la licitación de la denominada “Red Federal de Concesiones – Etapa II”, que contempla tareas de construcción, mantenimiento, ampliación, explotación y administración de rutas nacionales durante un plazo de 20 años.
Tras dejar afuera a AUBASA de la negociación por las licitaciones, el gobierno celebró esta iniciativa para privatizar las rutas nacionales: "Hoy firmé la resolución de adjudicación de los tramos que integran la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones. El Tramo Pampa comprende la RN 5 hasta su empalme con la RN 35, mientras que el Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur incluye las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery, y las RN 3, 205 y 226", aseguró el ministro de Economía Luís Caputo.
Uno de los corredores adjudicados es el Tramo Sur–Atlántico–Acceso Sur, que comprende sectores de la Ruta Nacional 3, principal vía terrestre hacia la Patagonia atlántica, además de conexiones sobre corredores del sur bonaerense y accesos metropolitanos utilizados por el tránsito pesado y turístico rumbo a Río Negro, Chubut y Santa Cruz.
Ese tramo quedó en manos de la unión de empresas Concret-Nor, Marcalba, Pose y Coarco, que presentó la oferta económica más conveniente, con una tarifa base de peaje de $997 sin IVA.
Por otro lado, el llamado Tramo Pampa, que abarca corredores nacionales del centro del país y rutas de conexión logística hacia la región patagónica, incluyendo trazas utilizadas para el transporte de cargas desde y hacia Vaca Muerta, fue adjudicado a Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A., con una tarifa ofertada de $2.355,37 sin IVA.
El esquema forma parte del proceso impulsado por el Gobierno nacional tras declarar sujeta a privatización a Corredores Viales S.A., con el objetivo de transferir la operación de rutas nacionales al sector privado mediante contratos de concesión con cobro de peajes.
Según la resolución, las empresas adjudicatarias deberán hacerse cargo no solo del mantenimiento y conservación de las rutas, sino también de nuevas obras, servicios al usuario y explotaciones complementarias para generar ingresos adicionales.