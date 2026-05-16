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16 de mayo de 2026
NOVEDAD

Emily, la muñeca con IA

El desarrollo une la dulzura de una compañia virtual con la evolución en robótica. También despierta discusiones en torno ala dependencia del ser humano de las nuevas tecnologías

Emily, la muñeca con IA
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La escena parece salida de la ciencia ficción, pero ya es una realidad tangible: una muñeca de tamaño real capaz de conversar, recordar y adaptarse emocionalmente a su usuario.

Así se presentó Emily, el nuevo desarrollo de la empresa Lovense que impacta por su apariencia hiperrealista y su intimidad programada a medida.

Su estructura combina un cuerpo de silicona ultra realista con un esqueleto articulado y un avanzado sistema de inteligencia artificial que aprende de cada interacción. Se trata de una plataforma que acumula experiencias, reconoce patrones de diálogo y ajusta su personalidad con el paso del tiempo.En el cruce entre hardware y software radica su principal innovación: la posibilidad de construir una interacción verdaderamente personalizada.

Emily responde, recuerda conversaciones anteriores, preferencias y rutinas, generando una dinámica continua y cada vez más natural dentro del entorno doméstico.Pensada para el uso privado, la muñeca va más allá del contacto físico. Puede mantener conversaciones fluidas, acompañar actividades cotidianas, interactuar a través de aplicaciones móviles y adaptarse a los hábitos y horarios del usuario.

Además, permite configurar rasgos de personalidad, tono de voz y estilos de respuesta, lo que ofrece una experiencia completamente a medida.De esta forma, Emily se inscribe en una nueva lógica doméstica donde la tecnología se integra plenamente a la vida diaria.

Combina presencia física y conectividad digital, ampliando las posibilidades de compañía y relación dentro del espacio íntimo.

Este desarrollo consolida una categoría emergente en la que la inteligencia artificial y el diseño hiperrealista se unen para ofrecer experiencias profundamente adaptadas a cada usuario.

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