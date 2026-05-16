16 de mayo de 2026
ESTRENO
The Batman 2 revela su elenco completo
La secuela de la aclamada película de Matt Reeves suma a Sebastian Stan, Scarlett Johansson y Jonathan Dance al reparto. Robert Pattinson regresará como Batman y el rodaje comenzará en los próximos días
Warner Bros. y Matt Reeves han revelado el elenco principal de The Batman 2, que ya se encuentra a días de comenzar su rodaje.Robert Pattinson volverá a interpretar a Bruce Wayne / Batman, acompañado nuevamente por Andy Serkis como Alfred, Jeffrey Wright como el comisario Jim Gordon, Jayme Lawson como la alcaldesa de Gotham y Gil Perez-Abraham como el oficial Martínez.
Por su parte, Colin Farrell también regresará en su rol de Oswald Cobblepot / El Pingüino.
Entre las nuevas incorporaciones destacan Sebastian Stan, Scarlett Johansson y Jonathan Dance, quienes se suman al elenco en roles aún no confirmados oficialmente, aunque circulan fuertes rumores sobre sus personajes.
También se suman al reparto: Sebastian Koch y Brian Tyree Henry.La historia transcurrirá en invierno, poco tiempo después de los acontecimientos de la serie El Pingüino.
Por el momento se mantienen en secreto los detalles de la trama y aún no se ha confirmado el regreso de Barry Keoghan como el Joker.The Batman 2 promete continuar la visión oscura, realista y cinematográfica que convirtió a la primera película en un gran éxito de crítica y taquilla.