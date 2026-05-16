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16 de mayo de 2026
A SABER

Nueva técnica de estimulación cerebral mejora los síntomas del Parkinson

Investigadores crearon un método no invasivo de estimulación por interferencia temporal (TI) que logra resultados similares a la cirugía profunda. En un estudio, el 70% de los pacientes mejoró notablemente tras una sola sesión de 20 minutos

Nueva técnica de estimulación cerebral mejora los síntomas del Parkinson
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Una innovadora técnica de estimulación cerebral no invasiva promete revolucionar el tratamiento de la enfermedad de Parkinson al ofrecer mejoras significativas sin necesidad de cirugía.
 

Se trata de la estimulación por interferencia temporal transcraneal (TI), un método que utiliza corrientes eléctricas aplicadas desde fuera del cráneo. 
 

Estas corrientes se cruzan para alcanzar de forma precisa regiones profundas del cerebro, como la zona subtalámica, responsable del control motor.
 

En el estudio, 30 pacientes con Parkinson en etapas temprana y media recibieron una sola sesión de 20 minutos. 
 

El 70% de ellos experimentó una mejora clínicamente relevante en sus síntomas, especialmente en temblores y lentitud de movimientos. En cambio, sólo el 15% mejoró con una sesión simulada.
 

El procedimiento demostró ser seguro. Los participantes solo reportaron sensaciones leves como hormigueo o calor, sin efectos adversos graves.
 

Esta técnica podría convertirse en una alternativa accesible o un complemento a la estimulación cerebral profunda tradicional, que requiere cirugía. 
 

Los investigadores planean avanzar con ensayos más amplios para evaluar la duración de los efectos y qué pacientes se benefician más.La enfermedad de Parkinson afecta a millones de personas en el mundo, provocando temblores, rigidez, lentitud motora y problemas de equilibrio. 
 

Este avance abre una nueva esperanza para mejorar la calidad de vida de los pacientes sin intervenciones quirúrgicas.

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