Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de mayo de 2026 NÚMEROS EN ROJO

Los ingresos bonaerenses cayeron y la coparticipación se desplomó

Un informe reveló que los recursos tributarios de la provincia de Buenos Aires retrocedieron 1,5% en términos reales durante los primeros tres meses de 2026. La principal caída provino de la coparticipación federal, que se derrumbó 30,3%, mientras que el Impuesto Inmobiliario mostró una fuerte recuperación y amortiguó parte de la pérdida.

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