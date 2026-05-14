14 de mayo de 2026
NÚMEROS EN ROJO
Los ingresos bonaerenses cayeron y la coparticipación se desplomó
Un informe reveló que los recursos tributarios de la provincia de Buenos Aires retrocedieron 1,5% en términos reales durante los primeros tres meses de 2026. La principal caída provino de la coparticipación federal, que se derrumbó 30,3%, mientras que el Impuesto Inmobiliario mostró una fuerte recuperación y amortiguó parte de la pérdida.
La provincia de Buenos Aires registró una caída real del 1,5% en sus recursos tributarios durante el primer trimestre de 2026, de acuerdo a un informe elaborado por PPA Consultora. La baja equivale a una pérdida de $123.511 millones a valores constantes de marzo de 2026 y expone el fuerte impacto que tuvo el desplome de los recursos nacionales sobre las cuentas bonaerenses.
El estudio señala que la principal incidencia negativa provino de la Coparticipación Federal, que cayó 30,3% interanual en términos reales durante el período analizado. En valores constantes, eso representó una pérdida de $1.041.283 millones para la Provincia.
En contrapartida, los recursos de origen provincial mostraron una leve recuperación y crecieron 2,1% real respecto al primer trimestre de 2025. El principal impulso vino del Impuesto Inmobiliario, que aumentó 63,1% interanual y aportó $132.117 millones adicionales.
Según el informe, la mejora del Inmobiliario permitió compensar parcialmente la caída de $57.985 millones registrada en Ingresos Brutos, el tributo más importante de la Provincia y que retrocedió 1,8% en términos reales.
Durante marzo de 2026, la Provincia obtuvo recursos tributarios por $2,55 billones. De ese total, $1,37 billones correspondieron a recursos de origen provincial y $1,18 billones provinieron de fondos nacionales.
Dentro de los tributos provinciales, Ingresos Brutos se consolidó como la principal fuente de financiamiento con $944.165 millones, equivalentes al 69,1% de la recaudación propia bonaerense. Detrás quedaron el impuesto de Sellos con $131.930 millones, el Inmobiliario con $129.891 millones y Automotores con $120.929 millones.
En cuanto a los fondos nacionales, la coparticipación federal representó el 51,3% de los recursos enviados por Nación, con $607.074 millones, mientras que el Fondo de Financiamiento Educativo explicó el 29,8%, con $352.770 millones.
El reporte también muestra que otros recursos nacionales crecieron de manera significativa y ayudaron a amortiguar el impacto de la caída de la coparticipación. En ese segmento, principalmente por el Fondo Educativo, los ingresos aumentaron 119% interanual real y aportaron $831.659 millones adicionales.
Sin embargo, el incremento de los fondos provinciales y de otros recursos nacionales no alcanzó para revertir la tendencia negativa general. El informe concluye que mientras los ingresos de origen provincial sumaron $86.112 millones en términos reales, los recursos nacionales restaron $209.624 millones durante el primer trimestre del año.
El trabajo de PPA Consultora remarca además que el deterioro de la coparticipación federal fue el principal factor que condicionó la evolución de los recursos bonaerenses en el arranque de 2026, en un contexto de fuerte tensión fiscal para la provincia más grande del país.