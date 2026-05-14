14 de mayo de 2026
CONFLICTO
La deuda de IOMA estalla en La Plata y deja sin atención a miles de afiliados
La AMP confirmó un paro de prestaciones por 48 horas mientras crece el malestar de los profesionales por pagos fuera de término.
La crisis entre la Agremiación Médica Platense y el IOMA sumó un nuevo capítulo este miércoles, luego de que la AMP confirmara la suspensión de prestaciones por 48 horas a partir de las 0 del jueves 14 de mayo. La medida fue anunciada tras el vencimiento del plazo otorgado al Instituto para regularizar una deuda acumulada de $1.190.897.751, correspondiente a prestaciones de enero, febrero y marzo de 2026, además de diferencias de valores y gastos administrativos.
Desde la entidad médica aclararon que la suspensión no afectará las guardias, la atención de emergencias ni las cirugías oncológicas. Sin embargo, el resto de las prestaciones quedará interrumpido en medio de un fuerte conflicto que expone el malestar creciente de los profesionales de la salud por las demoras en los pagos.
El presidente de la Agremiación Médica Platense, Dr. Gastón Quintans, responsabilizó directamente a las autoridades del IOMA por la situación. “Llegamos a esta situación límite producto de la impericia de parte de las autoridades del IOMA; hemos agotado todas las instancias de diálogo, incluyendo reuniones, reclamos institucionales y gestiones administrativas”, sostuvo. Además, remarcó que “es inadmisible que un profesional perciba sus haberes recién a fin de mes”.
En ese marco, la AMP ratificó que continuará vigente el “Alerta Gremial” y el plan de lucha acordado con los agremiados hasta que el organismo bonaerense normalice los pagos “en tiempo y forma”. Según expresaron, la incertidumbre sobre las fechas y montos de cobro profundizó el malestar dentro de la comunidad médica y derivó en una postura más dura frente al Instituto.