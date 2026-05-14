Apps
Jueves, 14 mayo 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
14 de mayo de 2026
CONFLICTO

La deuda de IOMA estalla en La Plata y deja sin atención a miles de afiliados

La AMP confirmó un paro de prestaciones por 48 horas mientras crece el malestar de los profesionales por pagos fuera de término.

La deuda de IOMA estalla en La Plata y deja sin atención a miles de afiliados
Compartir

La crisis entre la Agremiación Médica Platense y el IOMA sumó un nuevo capítulo este miércoles, luego de que la AMP confirmara la suspensión de prestaciones por 48 horas a partir de las 0 del jueves 14 de mayo. La medida fue anunciada tras el vencimiento del plazo otorgado al Instituto para regularizar una deuda acumulada de $1.190.897.751, correspondiente a prestaciones de enero, febrero y marzo de 2026, además de diferencias de valores y gastos administrativos.

Desde la entidad médica aclararon que la suspensión no afectará las guardias, la atención de emergencias ni las cirugías oncológicas. Sin embargo, el resto de las prestaciones quedará interrumpido en medio de un fuerte conflicto que expone el malestar creciente de los profesionales de la salud por las demoras en los pagos.

El presidente de la Agremiación Médica Platense, Dr. Gastón Quintans, responsabilizó directamente a las autoridades del IOMA por la situación. “Llegamos a esta situación límite producto de la impericia de parte de las autoridades del IOMA; hemos agotado todas las instancias de diálogo, incluyendo reuniones, reclamos institucionales y gestiones administrativas”, sostuvo. Además, remarcó que “es inadmisible que un profesional perciba sus haberes recién a fin de mes”.

En ese marco, la AMP ratificó que continuará vigente el “Alerta Gremial” y el plan de lucha acordado con los agremiados hasta que el organismo bonaerense normalice los pagos “en tiempo y forma”. Según expresaron, la incertidumbre sobre las fechas y montos de cobro profundizó el malestar dentro de la comunidad médica y derivó en una postura más dura frente al Instituto.

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

PRESUNTO ENRIQUECIMIENTO

Tranquilidad: la reacción del entorno de Francisco Adorni tras la imputación

El legislador provincial y hermano del jefe de Gabinete, Francisco Adorni, quedó imputado por supuestas inconsistencias en su declaración jurada tras una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano. Desde su círculo aseguran que mantiene el mismo patrimonio que antes de la función pública y muestran serenidad

NOTICIAS MÁS VISTAS

El tren Roca dejará de circular los fines de semana: la mega obra que afectará a los usuarios

SUTEBA eligió a sus nuevas autoridades y puso fin a la “era Baradel”

Comisiones del Senado: siguen las conformaciones con la interna al rojo vivo

En el Senado tienen el proyecto de la Junta Electoral y esperan decisiones de Kicillof

“Es una práctica que se repite”: fuerte denuncia por supuesto armado político en un club platense

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET