IOMA en llamas: la oposición exige interpelar a Homero Giles por la crisis

IOMA EN CRISIS: CITAMOS A HOMERO GILES A QUE DÉ EXPLICACIONES

Acompañantes terapéuticos sin cobrar por meses. Médicos al borde de cortar prestaciones. Medicamentos de alto costo sin cobertura. Millones de bonaerenses con su salud en riesgo.

La situación de IOMA no es un problema… pic.twitter.com/M972tACQWC