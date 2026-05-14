14 de mayo de 2026
LEGISLATURA
IOMA en llamas: la oposición exige interpelar a Homero Giles por la crisis
Varios bloques opositores en la Legislatura presentaron un pedido de interpelación al titular de la obra social bonaerense debido a las constantes falencias en las prestaciones de servicios
La situación del Instituto de Obra Médico Asistencial volvió a escalar en el plano político y legislativo. Diputados bonaerenses de la oposición presentaron un pedido formal para que el presidente de IOMA, Homero Giles, concurra a la Cámara de Diputados provincial a brindar explicaciones sobre el funcionamiento del organismo y el estado general de la obra social.
La iniciativa fue impulsada por el titular del bloque UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, acompañado por sus pares Silvina Vaccarezza y Matías Civale. También sumaron su firma Andrés De Leo, de la Coalición Cívica, junto a los legisladores del PRO Alejandro Rabinovich y Fernando Rovello.
En el proyecto, los legisladores argumentan que durante los últimos años se incrementaron las denuncias vinculadas al funcionamiento del instituto. Entre los principales reclamos mencionan demoras en autorizaciones médicas, interrupciones de tratamientos, dificultades para acceder a medicamentos de alto costo y conflictos permanentes con prestadores y profesionales de la salud.
Según plantearon, también existen reiteradas críticas relacionadas con el manejo administrativo del organismo, particularmente en materia de contrataciones, auditorías y control de los recursos. Para la oposición, la reiteración de estos episodios evidencia una problemática estructural que requiere explicaciones públicas por parte de las máximas autoridades.
El pedido de interpelación se produce en medio de un clima de creciente tensión con el sistema prestacional. Esta semana, proveedores y trabajadores vinculados a IOMA realizaron una protesta en la ciudad de La Plata para reclamar pagos adeudados, denunciando atrasos prolongados en los honorarios de acompañantes terapéuticos y cuidadores.
A su vez, la Agremiación Médica Platense anunció la suspensión de la atención a afiliados por 48 horas a partir de la medianoche del jueves, en reclamo por una deuda acumulada correspondiente a prestaciones médicas realizadas durante los primeros meses de 2026.
Los autores del proyecto consideran indispensable que Giles comparezca ante la Cámara baja para informar sobre distintos aspectos clave del funcionamiento del organismo. Entre ellos, el estado financiero y presupuestario de IOMA, la deuda con prestadores, los criterios de administración implementados, los mecanismos de control interno y las medidas previstas para garantizar la continuidad de las prestaciones médicas.
Además, solicitan precisiones sobre las acciones planificadas para revertir la crisis denunciada por afiliados, entidades profesionales y distintos actores del sistema sanitario bonaerense.
Desde la oposición sostienen que la situación de la obra social provincial afecta directamente a millones de afiliados y remarcaron que el Poder Legislativo tiene la obligación institucional de exigir rendición de cuentas sobre un servicio considerado esencial.
En ese sentido, advirtieron que la magnitud social del conflicto y los cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos justifican plenamente la convocatoria del titular del organismo al recinto, con el objetivo de brindar explicaciones ante los representantes del pueblo bonaerense.