Volver | La Tecla Municipios 14 de mayo de 2026 COLON

Giordano: “Hoy no tenemos para los aguinaldos”

Con la coparticipación en caída y una demanda social creciente, las cuentas están cada vez más ajustadas. Mes a mes, se complican las paritarias y algunos cuentan las monedas para el aguinaldo. El intendente de Colón, Waldemar Giordano, preocupado por el presente económico.

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