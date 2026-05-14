Giordano: “Hoy no tenemos para los aguinaldos”
Con la coparticipación en caída y una demanda social creciente, las cuentas están cada vez más ajustadas. Mes a mes, se complican las paritarias y algunos cuentan las monedas para el aguinaldo. El intendente de Colón, Waldemar Giordano, preocupado por el presente económico.
La situación económica crítica que atraviesa la provincia de Buenos Aires no discrimina entre el Conurbano y el interior. Con el correr de los meses los problemas se incrementan y los intendentes tienen que prestar atención a varias aristas para sostener las cuentas en orden. Pese a que generalmente las miradas están puestas en los grandes conglomerados urbanos, las zonas lejanas al Área Metropolitana de Buenos Aires son las más afectadas por la disminución de recursos y el aumento en las demandas.
En este contexto, el intendente de Colón, Waldemar Giordano (FP), advirtió sobre el fuerte deterioro económico que atraviesan los municipios bonaerenses y explicó que los recortes nacionales ya impactan de lleno en las finanzas locales. “Vivimos recortes de todo tipo todos los días”, afirmó, al señalar la caída de programas alimentarios, la suspensión del Plan Remediar y las demoras del PAMI en los pagos a farmacéuticos y médicos.
Giordano sostuvo que el aumento constante de tarifas, combustible y salud “empobrece a los vecinos”, mientras la demanda social recae sobre los municipios. Además, alertó por la paralización de la obra pública y la falta de programas habitacionales como Procrear. En materia financiera, reconoció que el distrito atraviesa una situación “ajustadísima” para afrontar salarios y aguinaldos.
“Hoy no tenemos para los aguinaldos”, admitió, y explicó que la caída de la coparticipación obligó al municipio a utilizar ahorros para sostener el funcionamiento. “Esperemos llegar con ingresos y recursos propios, sino tendremos que tomar medidas”, concluyó.