14 de mayo de 2026
EN LA PLATA
Mientras PBA está en crisis, trabajadores del ministerio de Mujeres protestaron por salarios
Si bien no tuvo mucha concurrencia, trabajadores del ministerio que conduce Estela Díaz realizaron una protesta en gobernación contra el pluriempleo y pidieron mejoras salariales
La situación económica a nivel nacional golpea de lleno en la provincia de Buenos Aires, que con las arcas al rojo vivo tienen complejidades para llevar adelante la gestión. En el ministerio de Mujeres, Género y Diversidad parece que no tuvieron en cuenta ese pequeño detalle y realizaron una protesta contra su propio gobierno.
Hubo una concentración de trabajadores del ministerio que conduce Estela Díaz con el fin de reclamar por mejores salarios para el personal y posicionarse en contra del pluriempleo, factor que afecta a la mayoría de la población tanto a nivel provincial como nacional.
De forma insólita, los trabajadores de dicha cartera le realizaron una protesta a su propia gestión. Hubo reproches por los bajos salarios y solicitaron respuestas al gobierno bonaerense encabezado por Axel Kicillof.
En un video que difundió el medio platense Diagonales, trabajadoras del ministerio de Mujeres expresaron: “Solicitamos que nos acompañen y arbitren los medios administrativos necesarios para obtener una estructura que nos pertenece como trabajadores y le pertenece a la calidad de las políticas públicas que dan respuestas al grave problema social que atendemos”.
Por su parte, expresaron que “más del 95% de los trabajadores del ministerio somos mujeres y disidencias sexuales. Del total de los 340 trabajadores encuestados, el 92% indicó que el salario del ministerio es el principal ingreso del hogar. A su vez, el 61% son inquilinos que pagan entre 200 y 800.000 pesos por mes un alquiler promedio”.
Pese a que la protesta fue de escueta convocatoria, comenzaron a encenderse las alarmas porque propios trabajadores del gobierno de Kicillof comenzaron a protestarle a su propia gestión por salarios. Mientras tanto, todavía no hay una convocatoria formal para una nueva discusión paritaria.
Para colmo, está previsto que mañana hable el gobernador bonaerense Axel Kicillof en el polideportivo municipal de Ensenada, justamente para lanzar el espacio del Movimiento Derecho a Futuro dedicado a mujeres y diversidades.