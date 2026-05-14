Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de mayo de 2026 EN LA PLATA

Mientras PBA está en crisis, trabajadores del ministerio de Mujeres protestaron por salarios

Si bien no tuvo mucha concurrencia, trabajadores del ministerio que conduce Estela Díaz realizaron una protesta en gobernación contra el pluriempleo y pidieron mejoras salariales

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