14 de mayo de 2026
PRIMERA SECCIÓN
La Suipachense vuelve a la actividad tras meses de crisis y crece la expectativa de los trabajadores
La histórica empresa láctea de Suipacha dio un paso clave hacia su reactivación luego de que la Justicia autorizara el alquiler de la planta a una nueva firma. Tras meses de incertidumbre, conflicto y acampe de los empleados, se abre una chance concreta para recuperar puestos de trabajo y reactivar la economía local.
Después de nueve meses de incertidumbre, angustia y conflicto judicial, la histórica empresa láctea La Suipachense comienza a ver una salida a la crisis que dejó a decenas de trabajadores sin empleo y golpeó de lleno a la economía de la ciudad bonaerense de Suipacha.
La noticia fue anunciada en la noche del miércoles durante el acampe que sostienen los trabajadores desde el inicio del conflicto. Allí se confirmó que el juez a cargo del concurso autorizó a la Sindicatura a firmar el contrato de alquiler de la planta con la firma Compañía Láctea Suipacha S.A., luego del proceso de licitación que dejó un único oferente.
La resolución incluye el uso de la planta industrial, maquinarias, herramientas y marcas comerciales vinculadas a La Suipachense, lo que representa un avance decisivo para poner nuevamente en marcha la producción.
“Después de 9 meses hay una buena noticia para comunicar. Hay que ser prudentes porque esto no significa que la planta arranca mañana, pero sí que el conflicto se empezó a resolver y que en breve la fábrica va a empezar a funcionar”, expresó el intendente Juan Luis Mancini durante el encuentro con representantes gremiales y trabajadores.
En el fallo judicial se destaca especialmente el peso económico y social que tiene La Suipachense para la comunidad local. El magistrado remarcó que la continuidad de la actividad industrial permitirá preservar fuentes laborales, sostener el movimiento económico de Suipacha y mejorar las condiciones futuras de la unidad productiva.
Desde el cierre de la planta en agosto del año pasado, los trabajadores sostuvieron distintas medidas de protesta mientras avanzaban las negociaciones judiciales y empresariales para evitar la desaparición definitiva de una firma emblemática para la ciudad.
Durante estos meses se desarrollaron mesas de trabajo entre el Municipio, el Juzgado, la Sindicatura, organismos provinciales y actores privados con el objetivo de encontrar una salida que permitiera sostener la empresa y recuperar la producción.
En ese marco, el secretario general del gremio, Cristian Fenoglio, acompañó las gestiones junto a los empleados que mantuvieron el reclamo de manera permanente.
“Quiero reconocer a quienes llevaron adelante la lucha y la mantuvieron, demostrando lo importante que es La Suipachense para nosotros como comunidad. Este es un trabajo que hicimos pasito a pasito junto a los trabajadores”, sostuvo Mancini.
La decisión judicial abre ahora una expectativa concreta de recuperación para una de las industrias más representativas de Suipacha y devuelve algo de alivio a las familias que durante meses atravesaron una profunda crisis laboral y económica.