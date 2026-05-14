Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de mayo de 2026 PRIMERA SECCIÓN

La Suipachense vuelve a la actividad tras meses de crisis y crece la expectativa de los trabajadores

La histórica empresa láctea de Suipacha dio un paso clave hacia su reactivación luego de que la Justicia autorizara el alquiler de la planta a una nueva firma. Tras meses de incertidumbre, conflicto y acampe de los empleados, se abre una chance concreta para recuperar puestos de trabajo y reactivar la economía local.

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