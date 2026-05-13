Libertarios buscan eliminar un impuesto que es el 10 % de la recaudación provincial
El bloque de diputados de La Libertad Avanza presentó un proyecto de ley para que se deje de cobrar Sellos en las transacciones inmobiliarias y de automotores, en medio de quejas permanentes por parte del Gobierno bonaerense porque “la plata no alcanza”
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Los representantes de la Libertad Avanza en la Cámara de Diputados bonaerense presentan un proyecto de ley para eliminar el Impuesto de Sellos en inmuebles y automotores. La idea se suma a la acción de eliminar tasas en 116 municipios.
La idea es que ARBA deje de percibir contribuciones por la transferencia de dominio de bienes inmuebles y vehículos automotores en la provincia de Buenos Aires.
“No se puede castigar a una familia que ahorró toda su vida para comprar una casa o a un trabajador que necesita un auto. El Impuesto de Sellos es una malformación impositiva y nosotros presentamos este proyecto para eliminarlo. Desde La Libertad Avanza nuestro compromiso es con la gente para que pague menos impuesto. Creemos que, ese dinero que le saca el Estado a los bonaerenses, tiene que estar en el bolsillo de las familias, no financiando el déficit de la Política”, dijo sobre la iniciativa el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Juanes Osaba.
De aprobarse esta propuesta, que cuenta con la firma de los diputados del bloque LLA, se modificaría el artículo 256 del Código Fiscal (Ley N° 10.397) eliminando el impuesto que actualmente alcanza alícuotas del 2% para inmuebles y del 1,2% para automotores. De acuerdo a la visión libertaria, de esa manera se incentivaría la formalización de las propiedades, facilitando que las familias consoliden su patrimonio mediante registros públicos y generando un efecto expansivo en la actividad de escribanos, martilleros y empresas del sector.
Con este proyecto, los libertarios pretenden “comenzar a desmantelar estructuras burocráticas recaudatorias, distorsivas, anacrónicas y evitar un robo a quienes apuestan por el esfuerzo privado”, según detallaron desde la propia bancada.
El Impuesto a los Sellos representa para la Provincia aproximadamente un 10 por ciento de su recaudación propia, y sacarlo significaría un golpe para las ya estresadas cuentas bonaerenses. Sin embargo, el tributo siempre fue uno de los cuestionados, que hace incrementar el precio de los inmuebles y de los automóviles. Para los libertarios significa avanzar sobre cuestiones en las que han basado su campaña electoral.
De acuerdo a números del ministerio de Economía, la recaudación propia en el primer trimestre de 2026 fue de un poco más de 4 billones de pesos, de los cuales 400.936 millones corresponden a Sellos. Es el segundo en la escala de recaudación detrás de Ingresos Brutos y por encima de los impuestos Inmobiliario y Automotor.
El Impuesto a los Sellos se aplica sobre contratos firmados en instrumentos públicos o privados, o por correspondencia, que sean onerosos.
Las alícuotas Comunes son:
Compraventa de Inmuebles: Generalmente 2% (1% comprador + 1% vendedor).
Transferencia de Automotores: 3% (alícuota general), con variaciones.
Alquileres: 1,2% para comercio/industria y hasta 1% para vivienda única, dependiendo de la valuación fiscal.