13 de mayo de 2026
ENCUESTA
Milei cada vez tiene menos imagen positiva y figura entre los peores presidentes
De acuerdo al último estudio de la consultora CB Global Data, el presidente argentino bajó considerablemente su imagen y se encienden las alarmas en Casa Rosada
La imagen positiva de Javier Milei volvió a mostrar una fuerte caída y el Presidente quedó entre los mandatarios peor valorados de América Latina. Según el ranking regional de CB Consultora, el libertario cayó al puesto 16 sobre 18 países analizados y apenas conserva un 34,1% de aprobación.
El desgaste del gobierno nacional ya no aparece solamente en las encuestas locales. Ahora también quedó reflejado en el ranking latinoamericano de presidentes elaborado por CB Global Data, donde Javier Milei quedó ubicado entre los tres mandatarios con peor imagen pública de toda la región.
De acuerdo al informe correspondiente a mayo de 2026, el jefe de Estado argentino cosecha apenas un 34,1% de imagen positiva y ocupa el puesto 16 entre 18 presidentes medidos en América Latina.
El dato representa una nueva caída para el mandatario libertario, que en marzo registraba 36,2% de aprobación. Es decir, perdió 2,1 puntos porcentuales en apenas dos meses, en medio de un escenario económico atravesado por la caída del consumo, el deterioro salarial y las tensiones sociales derivadas del ajuste.
El estudio ubica a Milei sólo por encima de la venezolana Delcy Rodríguez, con 27,5%, y del peruano José María Balcázar, que cierra el ranking con 17,9% de imagen positiva.
Mientras tanto, en la cima del listado aparecen la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum con 69,8% de aprobación y el salvadoreño Nayib Bukele con 70,1%, consolidando liderazgos regionales de fuerte respaldo popular.
El informe de CB también deja un dato políticamente sensible para la Casa Rosada: Milei quedó por debajo de presidentes que atraviesan fuertes conflictos internos o cuestionamientos internacionales, como Gustavo Petro, Lula da Silva e incluso Daniel Ortega.
La medición fue realizada entre el 5 y el 9 de mayo de 2026 sobre una muestra de 2.582 casos en Argentina y más de 40 mil entrevistas en toda la región, con un margen de error promedio de entre 1,9% y 2,2%.
En Balcarce 50 observan con preocupación la erosión de la imagen presidencial, especialmente porque el deterioro coincide con meses de caída de la actividad económica y creciente conflictividad social. La pérdida de apoyo también se produce en un contexto donde el oficialismo intenta sostener el relato de estabilización económica mientras la inflación sigue impactando sobre ingresos y consumo.
El ranking regional aparece además como una señal de alerta política para La Libertad Avanza de cara a las disputas electorales que se vienen. La fortaleza comunicacional que Milei supo construir durante su primer tramo de gestión empieza a mostrar signos de agotamiento incluso entre sectores que acompañaron el ajuste en nombre de la “motosierra”.
A diferencia de los primeros meses de gobierno, cuando el Presidente lograba sostener niveles relativamente altos de adhesión pese al shock económico, ahora la caída de expectativas parece comenzar a reflejarse con más claridad en la opinión pública.
En el oficialismo relativizan los números y sostienen que las reformas impulsadas por Milei todavía requieren tiempo para mostrar resultados concretos. Sin embargo, la foto regional deja un dato incómodo: el libertario pasó de ser presentado como fenómeno político internacional a integrar el lote de presidentes con peor valoración de América Latina.