Milei cada vez tiene menos imagen positiva y figura entre los peores presidentes

"LOS NUMEROS HABLAN"

Sin rebote a la vista: industria y consumo siguen en caída pese al alivio del agro El Monitor de Actividad Económica de marzo y abril elaborado por Grupo Atenas expuso una economía partida. Mientras algunos indicadores vinculados al agro y la obra pública muestran mejoras, la industria manufacturera, el consumo y la recaudación continúan en retroceso, sin señales de recuperación para el corto plazo.