13 de mayo de 2026
INTERIOR
Por la paralización de la obra pública, Bolívar recuperó tierras destinadas al Procrear
El intendente Eduardo Bali Bucca firmó el documento que le permitió al municipio recuperar varios lotes para fomentar el desarrollo urbanístico y la creación de nuevas viviendas
El intendente municipal Eduardo "Bali" Bucca y el secretario de Legal y Técnica, Marcos Beorlegui, formalizaron la firma del documento que permitió al municipio de Bolívar recuperar las tierras destinadas al Desarrollo Urbanístico PROCREAR II, ubicado en el Barrio Cooperativa, en la zona lindera al Golf Club.
La restitución del inmueble se concretó luego de las gestiones impulsadas por el Ejecutivo municipal tras la disolución del Fondo Fiduciario Público PRO.CRE.AR, establecida por el Decreto Nacional 1018/2024, y ante la paralización total de la obra desde hace más de un año y medio.
El proyecto habitacional contemplaba la construcción de 240 viviendas sobre 154 lotes con servicios, distribuidas en 12 edificios de tres pisos más planta baja, y representaba una de las iniciativas más importantes en materia de acceso a la vivienda para la comunidad.
En este marco, el Municipio avanzó formalmente con la rescisión de los convenios firmados, notificando mediante cartas documento al Ministerio de Economía de la Nación y al Banco Hipotecario S.A. el incumplimiento de las obligaciones asumidas y el abandono de la obra.
El intendente Bali Bucca sostuvo: “Recuperar estas tierras es volver a poner a disposición de la comunidad una herramienta estratégica para seguir proyectando soluciones habitacionales. Vamos a continuar gestionando alternativas que permitan que más familias de Bolívar puedan acceder a un lote y a una vivienda”.
Por su parte, Beorlegui expresó: “Cuando se abandonan políticas públicas que garantizan oportunidades reales para las familias, los que pierden son los vecinos. En Bolívar creemos que el acceso a la vivienda debe seguir siendo una prioridad”.
Asimismo, las autoridades recorrieron el predio para relevar el estado actual del sector y comenzar a evaluar futuras acciones vinculadas a su planificación y desarrollo urbano.