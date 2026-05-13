Volver | La Tecla Municipios 13 de mayo de 2026 INTERIOR

Por la paralización de la obra pública, Bolívar recuperó tierras destinadas al Procrear

El intendente Eduardo Bali Bucca firmó el documento que le permitió al municipio recuperar varios lotes para fomentar el desarrollo urbanístico y la creación de nuevas viviendas

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