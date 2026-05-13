13 de mayo de 2026
LA PLATA
Avances en la causa que sacude a Julio Garro: plusvalías, rotonda de 467 y sobreprecios bajo la lupa judicial
Desconfiados tuvo acceso a la investigación penal que tiene como principal imputado al ex intendente Julio Garro en las causas por la rezonificación en barrios de la perifería platense.
Por pedido del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, titular de la UFI N°16, en marzo de 2025 la Justicia ordenó 11 presentaciones y 5 allanamientos, uno de ellos en la casa del ex jefe comunal. Garro fue imputado por los delitos de asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica de documento público y administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
La pesquisa se centra en un esquema presuntamente sistemático de rezonificaciones en barrios como zona norte, calle 467 en City Bell, Gorina y Los Hornos. Según denuncia la fiscalia, se aprobaban proyectos de ordenanza que en apariencia eran lícitos, pero que en los hechos habrían beneficiado intereses espurios del Ejecutivo y, en menor medida, del Legislativo.
Aunque se investiga la posible existencia de presiones, fuentes judiciales indican que hasta el momento no hay elementos para acreditar motivaciones individuales de los concejales más allá de la decisión política.
Uno de los ejes más concretos y avanzados es la construcción de la rotonda en el cruce de 467 y 160. En diciembre de 2021 se rezonificaron terrenos de la empresa AGRYCON S.A., que pasaron de “zona rural intensiva” a “zona residencial extraurbana”. El valor fiscal del metro cuadrado saltó de $382 millones a $918, generando a la firma una plusvalía de más de $522 millones sin inversión propia. En lugar de aplicar hasta el 30% que permite la Ley 14.449 y destinarlo a barrios populares, el municipio encabezado por Julio Garro, acordó una tasa del 15% y aceptó que AGRYCON pagara los $77.459.684 mediante la construcción de la rotonda a metros de su emprendimiento inmobiliario.
El expediente original preveía una obra de 70 mil millones . Sin embargo, aparecieron dos convenios firmados por Garro: uno por 35 mil y otro por 70 mil. Las pericias en curso a cargo de peritos de la Corte ya determinaron que la rotonda se ejecutó con dos valores distintos, que las firmas de las funcionarias son falsas y que los montos abonados no se corresponden con el valor real de la obra, configurando claros sobreprecios. “Los peritos sostienen que no sería el valor total para hacer una rotonda”, indicaron fuentes de la investigación.
La causa, que nunca estuvo parada, también analiza otros loteos y la firma Berlin Constructora, con pedidos de información sobre posibles pagos de sobornos en forma de lotes a cambio de rezonificaciones. Se investigan además los roles de ex funcionarios clave y se califica al sistema completo de cobro de plusvalías como “un desastre”, aunque las ordenanzas fueron votadas por el Concejo Deliberante.
En diálogo con "Descocnfiados", el fiscal Condomí Alcorta describió la pesquisa como “compleja” y confirmó que se esperan informes periciales definitivos en las próximas semanas. Estos podrían ampliar el universo de imputados y cuantificar con precisión el perjuicio al Estado.
Mientras Julio Garro mantiene un rol protagónico en la oposición local, los avances judiciales vuelven a colocar bajo el escrutinio público su gestión 2015-2023. Una investigación que combina documentación de 2022, pericias técnicas actuales y allanamientos promete seguir dominando la agenda política de La Plata en los próximos meses.