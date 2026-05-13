Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de mayo de 2026 LA PLATA

Avances en la causa que sacude a Julio Garro: plusvalías, rotonda de 467 y sobreprecios bajo la lupa judicial

Desconfiados tuvo acceso a la investigación penal que tiene como principal imputado al ex intendente Julio Garro en las causas por la rezonificación en barrios de la perifería platense.

Compartir