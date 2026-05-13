Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de mayo de 2026 DIA CLAVE

Milei insiste con cambios en Zona Fría y tensiona a intendentes del interior bonaerense

El Ejecutivo busca revertir la ampliación del régimen aprobada en 2021. Desde distintos sectores denuncian que la medida prioriza el ajuste fiscal sobre el impacto social.

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