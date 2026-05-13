13 de mayo de 2026
NOTA DE TAPA
Barenghi: “El primer mostrador es el municipio”
Con la coparticipación en caída y una demanda social creciente, las cuentas están cada vez más ajustadas. Mes a mes, se complican las paritarias y algunos cuentan las monedas para el aguinaldo. El secretario de Hacienda de Bragado, Juan Manuel Barenghi, confirmó que habrá paritarias más cortas.
La situación económica crítica que atraviesa la provincia de Buenos Aires no discrimina entre el Conurbano y el interior. Con el correr de los meses los problemas se incrementan y los intendentes tienen que prestar atención a varias aristas para sostener las cuentas en orden. Pese a que generalmente las miradas están puestas en los grandes conglomerados urbanos, las zonas lejanas al Área Metropolitana de Buenos Aires son las más afectadas por la disminución de recursos y el aumento en las demandas.
En este contexto, el secretario de Hacienda de Bragado, Juan Manuel Barenghi (FP), alertó que la crisis económica golpea con fuerza a los municipios del interior “La coparticipación no alcanza para pagar salarios y cargas sociales”, dijo.
Además, reconoció que el margen para sostener servicios e insumos es cada vez menor. El distrito arrastra una fuerte dependencia de los fondos coparticipables y una baja recaudación propia, mientras crecen las demandas sociales y sanitarias.
“El primer mostrador es el municipio”, remarcó, al describir el aumento de pedidos de ayuda alimentaria y atención médica. Según explicó, muchas personas dejaron de atenderse en el sector privado y migraron al sistema público. A su vez, el municipio debió acortar las negociaciones paritarias por la imposibilidad de proyectar ingresos.
“No sabemos si vamos a poder cumplir”, admitió Barenghi.