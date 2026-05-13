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13 de mayo de 2026
NOTA DE TAPA

Barenghi: “El primer mostrador es el municipio”

Con la coparticipación en caída y una demanda social creciente, las cuentas están cada vez más ajustadas. Mes a mes, se complican las paritarias y algunos cuentan las monedas para el aguinaldo. El secretario de Hacienda de Bragado, Juan Manuel Barenghi, confirmó que habrá paritarias más cortas.

Barenghi: “El primer mostrador es el municipio”
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La situación económica crítica que atraviesa la provincia de Buenos Aires no discrimina entre el Conurbano y el interior. Con el correr de los meses los problemas se incrementan y los intendentes tienen que prestar atención a varias aristas para sostener las cuentas en orden. Pese a que generalmente las miradas están puestas en los grandes conglomerados urbanos, las zonas lejanas al Área Metropolitana de Buenos Aires son las más afectadas por la disminución de recursos y el aumento en las demandas.

En este contexto, el secretario de Hacienda de Bragado, Juan Manuel Barenghi (FP), alertó que la crisis económica golpea con fuerza a los municipios del interior  “La coparticipación no alcanza para pagar salarios y cargas sociales”, dijo.

Además, reconoció que el margen para sostener servicios e insumos es cada vez menor. El distrito arrastra una fuerte dependencia de los fondos coparticipables y una baja recaudación propia, mientras crecen las demandas sociales y sanitarias.

“El primer mostrador es el municipio”, remarcó, al describir el aumento de pedidos de ayuda alimentaria y atención médica. Según explicó, muchas personas dejaron de atenderse en el sector privado y migraron al sistema público. A su vez, el municipio debió acortar las negociaciones paritarias por la imposibilidad de proyectar ingresos.

“No sabemos si vamos a poder cumplir”, admitió Barenghi.

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