Nuevo recorte en Salud: Nación quita $63 mil millones y Kreplak salió al cruce del ajuste

SIN RESPIRO

A horas de la Marcha Universitaria, el gobierno muestra los dientes ajustando más Diversos sectores, entre ellos la CGT y el gobierno de Kicillof, convocan a marchar mañana en CABA y el resto del país; las CTA buscarán golpear al gobierno el miércoles 20. A horas de la manifestación, la administración mileísta