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8 de mayo de 2026
CRISIS

Tras las huellas de FATE: cerró una fábrica que producía insumo clave para neumáticos

Cabot bajó la persiana en Campana y despidió a los 150 empleados. Llevaba 64 años en actividad.

Tras las huellas de FATE: cerró una fábrica que producía insumo clave para neumáticos
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La crisis de la industria, y en particular de la del neumático, se cobró una nueva víctima. O 150, si se cuenta la cantidad de trabajadores que quedaron en la calle.

Ocurre que Cabot Argentina dijo basta y anunció el cierre de su planta en el partido bonaerense de Campana, con el consecuente despido de todos los empleados. Se trata de la filial argentina de una multinacional que llevaba operando allí nada menos que 64 años, y que, al igual que la histórica Fábrica Argentina de Tejidos Engomados (FATE), venía sufriendo el impacto de la apertura de la importación de neumáticos.

Cabot fabricaba un compuesto conocido como negro de humo, que es un elemento esencial en la fabricación de neumáticos para automotores. El auge de la importación destruyó su mercado y precipitó el cierre.

El Sindicato de Trabajadores del Negro de Humo (SUTNH) montó una vigilia frente a la planta y envió al Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires una carta en la que advierte sobre la “ola de desindustrialización que golpea al conurbano bonaerense”. Además, afirma que el cierre tendrá un impacto negativo en toda la cadena de suministro, al cesar la producción de este insumo clave.

La fábrica de Cabot en Campana fue la primera unidad de manufactura de la multinacional en Latinoamérica. En su mejor momento llegó a producir 85.000 toneladas de negro de humo por año. El material se producía a partir de aceite decantado de la refinería de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en Ensenada.

De los 150 despedidos, 90 son operarios y los restantes 60, personal de mantenimiento del predio, vigilancia, comedor, lavadero y otros sectores.
 

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