8 de mayo de 2026
“HERRAMIENTA ORDENADORA”
Con el peronismo tensionado, la Provincia defendió las PASO ante la ofensiva de Milei
El gobierno de Javier Milei busca dar de baja las primarias obligatorias, lo que complicaría al peronismo bonaerense en su interna feroz. Bianco dijo que son “una excelente herramienta” para ganarle al presidente libertario. Reconoció, así, que las necesitan para resolver la disputa intestina.
En tiempos en que el peronismo bonaerense cruje continuamente, el gobierno nacional que encabeza Javier Milei busca dar de baja las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) como parte de su proyecto de reforma del sistema electoral. Hoy, desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires salieron a defenderlas como una “excelente herramienta” para ordenar la interna.
Fue el ministro de Gobierno, Carlos Bianco (mano derecha del gobernador Axel Kicillof), el encargado de salir en defensa de las PASO, que hoy por hoy aparecen como indispensables para que el peronismo bonaerense pueda tramitar su disputa interna de la manera más pacífica posible.
“Si queremos un frente lo más amplio posible para ganarle a Milei, la PASO es una excelente herramienta”, dijo Bianco, quien consideró que sería “muy complejo” que el peronismo pudiera disputar una interna a nivel nacional sin las primarias obligatorias.
“Veo muy compleja organizar una interna partidaria a nivel nacional por una cuestión operativa, económica, jurídica y también judicial”, explicó el ministro provincial.
A Kicillof, lanzado desde hace tiempo a una candidatura presidencial, le asoman competidores en una posible elección interna, sea PASO o no. Juan Manuel Olmos, líder del “Peronismo Federal” y actual titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), dijo que el peronismo probablemente no se encolumnará al 100% detrás del bonaerense, y que por eso necesitará que haya primarias.
“Esta vez no creo en un candidato de unidad”, dijo Olmos. Y añadió, a los ingredientes mencionados por Bianco, uno que consideró más fundamental: “Parte del orden tiene que ser también un orden político”.
El senador nacional Sergio Uñac, que también aspira a una candidatura presidencial, dijo que, si el gobierno libertario logra eliminar las PASO, el peronismo debería tener un sistema de internas “escalonadas”, pero que el candidato del espacio “no se puede definir en una mesa”.