Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de mayo de 2026 “HERRAMIENTA ORDENADORA”

Con el peronismo tensionado, la Provincia defendió las PASO ante la ofensiva de Milei

El gobierno de Javier Milei busca dar de baja las primarias obligatorias, lo que complicaría al peronismo bonaerense en su interna feroz. Bianco dijo que son “una excelente herramienta” para ganarle al presidente libertario. Reconoció, así, que las necesitan para resolver la disputa intestina.

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