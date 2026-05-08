Marinucci entregó pases gratuitos y destacó “el derecho a tener oportunidades”
El ministro estuvo en Almirante Brown, donde encabezó un acto de entrega de 997 pases libres multimodales.
El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, encabezó hoy, en Almirante Brown, un acto de entrega de casi un millar de pases libres multimodales (PLM), destinados a personas discapacitadas, transplantadas y en lista de espera para recibir transplantes.
“Traer estos PLM no es hacer beneficencia. Estamos garantizando el derecho a tener oportunidades. El transporte es fundamental: el PLM los lleva y los trae a sus consultas de salud, a visitar a la familia, al estudio”, destacó Marinucci durante el acto, que compartió con el intendente local, Juan José Fabiani.
El ministro remarcó la importancia de sostener políticas públicas con sensibilidad social y destacó el trabajo articulado con el municipio. “Hay que tener sensibilidad social y eso en Almirante Brown se ve en cada área”, expresó. Y agregó: “Consideramos la gestión como una cuestión de sentido común. Necesitamos la crítica constructiva para seguir creciendo y llegar cada vez a más vecinos”.
Por su parte, el intendente Fabiani señaló: “Cuando hay una política salvaje, sin pensar en el otro, estas son las primeras políticas que no se tienen en cuenta por la importancia que tienen. Desde la Provincia se sostienen y se siguen fortaleciendo”.
Junto a Marinucci participaron la subsecretaria de Transporte Aéreo y Fluvial, Sandra Mayol, y la directora de Políticas de Género y Estrategias Inclusivas, Sibila Botti; y el referente del Frente Renovador en Almirante Brown, Mario Serrano. También estuvo presente el diputado bonaerense Mariano Cascallares.