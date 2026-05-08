8 de mayo de 2026
RUMBO AL 2027
En Córdoba, Kicillof se llevó un nuevo guiño a su candidatura presidencial
El gobernador tuvo su primer acto en la Docta junto al sindicalismo de dicha provincia. Hubo fuertes críticas al gobierno nacional y dijo que “a Milei le queda poco”.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof desembarcó en Córdoba con una agenda política intensa que combina actividades institucionales, sindicales y académicas, en una gira por un territorio hostil para el peronismo que muestra señales claras sobre su proyección nacional.
El puntapié inicial fue en la localidad de La Falda, donde participó del Congreso de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad (FATSA). Allí compartió escenario con el cosecretario general de la CGT, Héctor Daer, quien no dudó en respaldarlo públicamente y lo posicionó como una figura central dentro del peronismo para el futuro político del país. Además, lo posicionó como un “candidato propio” para postularse en 2027.
Durante su exposición, el mandatario bonaerense apuntó directamente contra la gestión de Javier Milei. En un discurso de tono crítico, sostuvo que el rumbo económico impulsado por el Gobierno libertario constituye un “experimento” que, según su visión, ya muestra signos de agotamiento.
Kicillof planteó que la etapa actual exige construir una alternativa política amplia y convocante, y remarcó que el foco debe estar puesto en la organización y no en las campañas electorales anticipadas. Si bien evitó confirmar aspiraciones presidenciales, el mensaje dejó entrever un posicionamiento creciente dentro del escenario nacional.
La visita a Córdoba forma parte de una estrategia más amplia del gobernador para fortalecer vínculos fuera de la provincia de Buenos Aires y ampliar su instalación nacional. En ese marco, mantendrá encuentros con intendentes, dirigentes gremiales y autoridades universitarias.
El gobernador estuvo acompañado por integrantes clave de su gabinete, entre ellos el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Trabajo, Walter Correa; la titular de Comunicación Pública, Jesica Rey; y el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez.
Un dato político que no pasó desapercibido fue la ausencia de una reunión o fotografía con el gobernador cordobés, Martín Llaryora, lo que reflejó los matices y tensiones internas dentro del mapa peronista federal.
La agenda continuó en Cosquín, donde el mandatario firmó acuerdos vinculados al turismo y la cultura junto al intendente local, Raúl Cardinalli. Más tarde, en la Ciudad Universitaria, encabezó la firma de convenios de cooperación relacionados con el sector agroproductivo junto al rector de la Universidad Tecnológica Nacional.
El cierre de la jornada estará marcado por la presentación de su libro “De Smith a Keynes”, actividad con la que busca acercarse especialmente al público universitario y reforzar su perfil académico-político.
Entre críticas al Gobierno nacional, respaldos sindicales y gestos hacia el interior del país, la gira cordobesa dejó una conclusión política clara: aunque Kicillof insiste en hablar de construcción colectiva, su figura empieza a ordenarse cada vez más dentro del tablero presidencial hacia 2027.