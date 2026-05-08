Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de mayo de 2026 RUMBO AL 2027

En Córdoba, Kicillof se llevó un nuevo guiño a su candidatura presidencial

El gobernador tuvo su primer acto en la Docta junto al sindicalismo de dicha provincia. Hubo fuertes críticas al gobierno nacional y dijo que “a Milei le queda poco”.

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